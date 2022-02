BBB 22: ‘Casa mal assombrada’? Boninho aproveita madrugada para assustar brothers

Boninho, se divertiu ao ver a reação dos brotheres, correndo do quarto, depois do apagão e admitiu que foi proposital. Foto: Instagram / @jbboninho

Após uma noite tensa no BBB 22, com a quarta eliminação na casa mais vigiada do Brasil, os brothers decidiram melhorar o clima de um jeitinho inusitado: contando histórias de terror.

No quarto lollipop Brunna, Eliezer, Eslovênia, Larissa e Vyni compartilhavam experiências sobrenaturais que haviam presenciado, quando a produção resolveu entrar na brincadeira e apagar as luzes. Nada melhor que um apagão durante uma história de terror para melhorar o clima, não?

No instagram, o manda-chuva do BBB, Boninho, se divertiu ao ver a reação dos brotheres, correndo do quarto, depois do apagão e admitiu que foi proposital. “Os caras ficam falando besteira, a gente dá uma piscadinha na luz”, riu.

Não foi a primeira vez que os brothers se assustam com a casa, no BBB 10 o maquiador Dicesar aproveitava as madrugadas para contar histórias de terror. Nos comentários da publicação de Boninho, a ex-BBB Anamara relembrou que utilizou um machado para dar o troco. “Lembrei um dia eu assustando o @dicesaroficial e ele pegando ar real, aquele machadinho que eu segurava na minha briga com o @maktubdourado era para o Dicesar, na “assombração” ????????”

Já no BBB 20, a cantora Gabi Martins passava horas conversando com um amigo imaginário que rendeu memes na internet sobre um fantasma ter invadido a casa e ter passado mensagens sobre o jogo para a Gabi. Tudo não passava de uma brincadeira, até que outros brothers começaram a sentir a presença de “Pitchulo”, o amigo da Gabi Martins - Rafa Kalimann, Manu Gavassi e Guilherme Napolitano foram envolvidos na amizade e alguns telespectadores assumiram que Pitchulo começou a perturbar outros brotheres com a expulsão da sister.

Minha teoria é que o vulto deixou de estar apenas no boneco e agora ele quer seguir ou possuir alguém, e ele escolheu a Manu por ela estar abalada mentalmente com tudo. A questão é que ele queria sair com ela, até a acompanhou, só que ela ficou na casa. Então iremos aguardar. pic.twitter.com/7afQA0br1S — CENTRAL PRIOR ‍♂️ (@Centralprior) April 8, 2020

O Big Boss não nega os boatos, no instagram a legenda “Eu já falei que a casa do @bbb é assombrada kkkkkk” assume, em tom bem humorado, que talvez os fantasmas da casa sejam apenas a produção tentando esquentar o jogo.