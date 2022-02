'BBB 22': 'Casa de Vidro' terá dois possíveis novos participantes do reality

Edição do 'BBB 22' terá casa de vidro com dois novos possíveis participantes no reality Foto: Reprodução/Globo

Para tentar movimentar um pouco mais o BBB 22, Boninho decidiu colocar possíveis dois participantes novos na casa. Possíveis porque quem vai decidir se eles entram ou não na edição será o público.

"Um clássico do BBB está de volta: a Casa de Vidro. E o que eu posso adiantar é que a Casa de Vidro será montada dentro da casa do BBB", afirmou Tadeu Schmidt durante o programa.

Na sexta-feira, 11, os atuais moradores do reality irão se deparar com a estrutura e os dois candidatos, um homem e uma mulher, dentro. Ambos são do time Pipoca, ou seja, de pessoas anônimas.

De acordo com informações da Globo, os dois ficaram em confinamento por sete dias e serão testados contra o coronavírus antes de entrarem no Big Brother Brasil 22.

"Assim como os outros participantes da edição, ambos estão com as vacinas em dia – item obrigatório para entrar no reality –, foram testados e, mesmo negativados, passarão pelo período de quarentena. Antes de entrarem na casa, serão testados novamente. Tudo para garantir a segurança deles e dos moradores que já se encontram no programa", diz o comunicado da emissora.

O resultado sobre a entrada dos novos integrantes será anunciado no domingo, 13, após o público votar através do site GShow. "Se a dupla entrar no BBB 22, estará imune neste paredão. E os dois juntos deverão dar um voto aberto, em consenso. Não é uma indicação, é mais um voto da casa", explicou Tadeu Schmidt.