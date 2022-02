‘BBB 22': Carnaval terá shows de Banda Eva e Lexa e participação de Mateus Carrilho

Carnaval do ‘BBB 22’ promete festa neon, com muito axé e funk. Foto: Rede Globo

Vai ter carnaval, sim! Pelo menos na casa do Big Brother Brasil, onde uma das mais tradicionais bandas de axé, a Banda Eva comanda a noite de sábado, 26. Quem já vestiu o abadá para dançar Eva, a música mais tradicional do carnaval de Salvador, na frente da TV?

No setlist, clássicos da música baiana, como Arerê e Beleza Rara, estão garantidos pela Banda Eva. “Em um carnaval super atípico como esse, poder fazer esse show, levar essa alegria para todo mundo que vai estar assistindo, para os brothers que estão lá confinados, vai ser um grande presente para a gente. Estamos muito animados, vai ser muito especial poder estar do outro lado da casa, já que a gente está sempre do lado de cá acompanhando”, conta Felipe Pezzoni, vocalista da banda.

E não vai faltar funk. A cantora Lexa promete botar a casa para se balançar ao som de Sapequinha e Só Depois do Carnaval. O show terá a participação de Mateus Carrilho, que confessou à produção da Rede Globo ser um grande fã do programa. “Eu sou fã do programa. Estar lá parece surreal, ainda mais no carnaval! Quero levar essa energia para dentro da casa e fazer uma festa linda com todos”, afirmou o cantor.

Segundo a Rede Globo, vai ter muita sepentina, uma piscina de bolinhas e muita cor na festa. A emissora ainda prometeu vestir os brothers com tons neon no programa comandado por Tadeu Schmidt.