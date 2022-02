BBB 22: Brunna, Gustavo e Paulo André disputam quinto paredão do reality

Brunna, Gustavo e Paulo André Foto: TV Globo

Brunna, Gustavo e Paulo André estão no quinto paredão do Big Brother Brasil 22, formado na noite deste domingo, 20.

Gustavo, participante que entrou pela Casa de Vidro, já havia sido indicado por Brunna, após a dançarina ter atendido o Big Fone na sexta-feira, 18. Após o Anjo da semana, Arthur Aguiar imunizar Natália, o Líder Lucas indicou Brunna ao paredão.

Antes de iniciar a votação, o apresentador Tadeu Schmidt pediu que os brothers se dividissem em três grupos. Após a separação, cada um dos times foi para um dos cômodos da casa - Quarto Lollipop, Quarto Grunge e Confessionário - para indicar, em consenso, um participante ao Paredão.

O Grupo que do Quarto Lollipop, formado por Laís, Jade, Eliezer, Larissa, Brunna e Eslovênia, votou em Jessilane; o Grupo qu do Quarto Grunge, formado por Paulo André, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas Silva e Gustavo, definiu o voto em Eliezer; o Grupo do Confessionário, formado por Linn da Quebrada, Natália, Tiago Abravanel e Jessilane, votou em Paulo André.

Gustavo, Jessilane, Eliezer e Paulo André participaram da prova. Eliezer e Jessilane venceram a disputa e escaparam do Paredão. O resultado será definido na terça-feira, 22.