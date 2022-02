BBB 22’: Brunna é a quinta eliminada do reality

Brunna Gonçalves é a quinta eliminada do BBB 22 Foto: Reprodução/Globo

Depois de tantas emoções no Jogo da Discórdia, o resultado do paredão desta terça-feira, 22, chegou! Com 76,18% dos votos, Brunna foi a escolhida para deixar o Big Brother Brasil 22.

A disputa ficou entre Brunna e Gustavo, que teve 22,24 % dos votos. Já Paulo André ficou como coadjuvante e recebeu apenas 1,58% dos votos do reality show.

Durante o discurso da eliminação, Tadeu Schmidt disse: "Você sai pelo o que rolou aí dentro. Quem entra no BBB, é como um livro zerado, com as páginas em branco, e começa a escrever sua história. Cada um escreve a sua a cada prova, a cada festa, a cada voto, a cada conversa (...). A história que você escreveu dentro dessa casa foi de encher os olhos de todo mundo?". O apresentador explicou que a saída de Brunna estava relacionada, na verdade, com a falta da apresentação de uma história pela sister.

A trajetória de Brunna no ‘BBB 22’

Afastada da casa e considerada a planta da edição, a participante entrou no jogo para mostrar quem ela realmente é. A bailarina é casada com Ludmilla e garantiu a torcida da amada e dos fãs nesse desafio.

Antes de ser confinada, a sister traçou uma estratégia que deixou muitos telespectadores intrigados. Ao publicar um vídeo segurando uma planta e escrever na legenda “estratégia”, algumas pessoas questionaram se o posicionamento dentro da casa foi de caso pensado aqui fora.

Mesmo que a integrante do time camarote não tenha vencido nenhuma prova, nas festas e nas danças ela entregou tudo! A falta de proatividade da participante no BBB 22 fez com que o programa montasse uma esquete de “Melhores Momentos da Brunna”, em que nada acontecia.

Um dos momentos mais marcantes da participação da bailarina foi quando o Big Fone tocou, na última sexta-feira, 18, e foi ela quem atendeu. A voz pedia que ela indicasse alguém para o paredão imediatamente. A escolha da sister foi Gustavo e isso deixou o ânimo de todos da casa à flor da pele.

Durante sua estadia no programa, Brunna não se indispôs com ninguém. A sua participação neste paredão só aconteceu porque o líder Lucas e outros participantes, como Arthur Aguiar e Gustavo, queriam ver uma movimentação no jogo e testar quem ainda não foi para a berlinda.