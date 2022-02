'BBB 22': Brothers ficam abalados com desistência de Tiago Abravanel

Arthur Aguiar chorou após Tiago Abravanel desistir do 'Big Brother Brasil'. Foto: Globoplay

Dentro da casa, a desistência de Tiago Abravanel foi anunciada pelo Big Boss: "Atenção a todos, Tiago acaba de desistir do BBB. O jogo é para os fortes. Agora, é um a menos na disputa. Coloquem as coisas dele na dispensa. Jogo que segue para vocês."

Após a notícia, Arthur Aguiar chorou e se mostrou muito abalado com a decisão do colega de confinamento. Ele lembrou que Tiago se despediu na última festa, mas não imaginou que pudesse ser sério.

Arthur também disse que mandou um torpedo para o brother escrito: "Eu não vou desistir de você, nem quando você mesmo desistir de você". No entanto, ele nem chegou a ler.

"Eu escrevi uma mensagem pra ele hoje. Minha mensagem foi: Eu não vou desistir de você mesmo quando você desistir de você"

Os brothers também começaram a especular motivos que teriam levado o colega a ter apertado o botão.

"Mesmo que ele fosse para o paredão e saísse, não significa que ele não é amado. Ele poderia ser muito amado, e as pessoas poderiam decidir que ele era tão amado e tão bom que no jogo ele não cabia, entendeu?", disse Arthur.

Para o cantor, Tiago não deixava o jogo acontecer e esse poderia ser o motivo dele vir a ser eliminado pelo público. "Não tem a ver com ele ser o ou não amado".

Na área externa da casa, Jade Picon falou sobre Tiago ter desistido longe deles para não ser impedido. "Ele não ia fazer isso com a gente acordado na sala. Se a gente tivesse visto ele perto do botão, a gente já teria tirado ele de lá em dois tempos."

Culpa

Entre os integrantes do quarto lollipop, Larissa se mostrou muito impactada com a desistência e foi consolada por Jade Picon e Eslovênia. Ela se sentiu culpada, de alguma forma, pela decisão do cantor.

"A culpa disso tudo é minha. Se eu não tivesse chegado aqui e todo mundo querendo me proteger, isso não ia acontecer. Eu destruí o sonho dele".

"Você que apertou o botão? Então, pronto, são escolhas. Tem que ter coragem para apertar o botão, mas tem que ter muita coragem para estar aqui todo dia. Para chorar, para fazer o que for. Então é isso", respondeu Jade.

Objeto esquecido

Paulo André encontrou um óculos escuros de Tiago na porta do quarto do líder. "Não acredito que ele fez isso", lamentou o atleta. Em seguida, ele mostrou o objeto para Arthur e os dois mostram para Pedro Scooby.