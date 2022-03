‘BBB 22’: Brothers comentam a evolução de Jessi e Eliezer confiante com paredão são destaques

Após a formação do nono paredão, Jessi afirma que está conseguindo impor sua opinião no jogo e Eli acredita que até agora foi verdadeiro no 'BBB 22'. Foto: Instagram/@jessilane e @eliezer

Depois da formação do nono paredão do Big Brother Brasil e uma prova Bate e Volta que rendeu memes dentro e fora da casa, os confinados aproveitaram a segunda-feira para pedir a permanência ou a saída dos emparedados da semana. O clima segue tenso entre os brothers que estão na berlinda. Eliezer e Laís estreiam no paredão e Douglas Silva encara seu segundo.

Durante o Raio-X, Gustavo, que vive um romance com Laís, pediu para o público deixar a médica permanecer na casa mais vigiada do Brasil. O brother tinha ido direto para o paredão após a Prova do Líder da última quinta-feira, 17, e escapou da berlinda graças a prova Bate e Volta.

“Obrigado a todos que torceram por mim e conseguiram mandar energia positiva para eu escapar do paredão. [...] Não queria ir para o paredão com a Laís, né? Pessoa que eu estou gostando muito, quero muito que fique. Então peço a todo mundo que, de alguma forma torce por mim, quer minha presença aqui, que deixe ela ficar”, declarou .

O empresário também pediu para deixarem Douglas Silva no programa, pois a médica e o ator são parte do seu pódio. “Se possível, também deixar o D.G. São duas pessoas que eu gosto muito, minhas prioridades dentro da casa. Meu pódio. Então é isso… Quero muito que eles fiquem”, pediu.

Enquanto Gustavo pede a permanência de Laís, Arthur Aguiar, o Líder da semana e quem indicou a sister para a berlinda, aproveitou o seu momento no confessionário para pedir a saída da médica: “Paredão foi montado. Consegui botar a pessoa que eu queria, que era a Laís. Agora é com vocês. Foi o que eu falei: pra mim é essencial pro meu jogo que ela saia”. Confira outros destaques do dia:

“Vou ficar perdido”

Com Laís no paredão, Gustavo revela que 'vai ficar perdido' se ela sair do 'Big Brother Brasil'. Foto: Globoplay

Com a amada no paredão, Gustavo revela que se Laís deixar o BBB 22 no paredão da próxima terça, 22, ele vai “ficar perdido” no jogo. “Não vai ficar perdido. Nem pensa assim”, respondeu a médica.

“É que você é meu ponto de equilíbrio. Se eu perder, vou ficar maluco”, declarou. “Você não vai fazer isso, não. Eu te xingo lá fora”, brincou Laís.

Confiante no paredão

Em conversa com Linn da Quebrada, Eliezer revela que está se sentindo confiante com paredão e que deseja ficar no reality. Foto: Instagram/@eliezer

Encarando o primeiro paredão, Eliezer acredita que não vai deixar o reality show. Em uma conversa com Linn da Quebrada, Natália e Jessi, o publicitário revelou que está confiante em encarar a berlinda com Douglas Silva e Laís.

“Eu estou sentindo muita confiança em você, sabia?”, comentou a cantora. “Estou confiante. Eu quero ficar, eu vou ficar. Hoje eu consigo ver os meus movimentos, os certos e errados. E eu acho que a coisa mais importante é essa: não fiz um personagem. Fui eu. e mesmo nas escolhas erradas, eu fui eu e acho que isso é muito importante”, comentou o brother.

A evolução de Jessi

Em conversa na área externa, Pedro Scooby e Gustavo comentaram sobre a evolução de Jessi no 'BBB 22'. Foto: Twitter/@a_jessilane

Em uma conversa na área externa, Pedro Scooby, Gustavo e Jessi conversavam sobre o jogo e a mudança de comportamento da sister dentro do reality show. “Eu acho que você tem mostrado muito mais sua opinião. Você é uma pessoa querida, divertida, gente boa, mas sua opinião era guardada só para suas amigas e agora você expõe muito mais”, falou Scooby.

“Eu fui sincero com você, te via como uma das plantas e aquela pessoa mais escondida. Hoje em dia você não cabe mais nesse lugar. Com certeza você mudou para melhor. Na verdade, você ficou mais à vontade para falar”, concordou Gustavo.

A sister respondeu e explicou que no começo tinha medo de como “as pessoas iam lidar” com seus pensamentos e se isso a levaria para o paredão. “Na segunda semana eu já fui [para o paredão], na terceira eu fui influenciável e daí pra frente parecia que ou eu começava a ‘tô nem aí pro que isso vai gerar’ ou ficava nesse lugar aí”, fala.

Tatuagem de amizade!

Pedro Scooby revelou que tem uma tatuagem igual a de Neymar. Em conversa com Natália, enquanto ela cortava seu cabelo, os dois viram a foto do jogador na embalagem do desodorante e ele comentou: “Olha aqui! A foto do Ney, aqui! Com a tatuagem igual a minha”.

“Igual à sua? Qual?”, perguntou a mineira. E o surfista mostrou que também tinha a frase “Tudo Passa” escrita no pescoço: “Eu tenho desde que eu tenho 16 anos de idade. A gente era bem colado”.

“Vocês dois eram amigos?”, questionou Natália. “A gente ainda é… Só que a gente anda um pouco mais distante assim porque… A vida, né?”, respondeu Scooby.

Sambanejo na festa do líder

VAI TER DE TUDO, VAI TER FESTA TURBINADA! O @picpay fez tudo agora rimando com “Casa Revirada”, hein? ✨ pic.twitter.com/BNnXHrhP5V — Arthur Aguiar ✨ (@Aguiarthur) March 21, 2022

A festa desta quarta-feira, 23, será do líder Arthur Aguiar e o tema já foi revelado. O cantor e os moradores da casa mais vigiada do Brasil vão se divertir em uma festa com temática “Sembanejo”.

Durante a tarde desta segunda, 21, o ex-Rebelde escolheu alguns itens para incrementar a diversão da semana. Dentre os itens, ele colocou: Espumante rosé, pizza, air soccer e liberação da piscina para todos os participantes.

Já Douglas Silva, Paulo André, Pedro Scooby e Lucas Bissoli contribuíram para deixar a festa ainda melhor e vão receber um microfone para soltar a voz durante a noite.

Enquanto a festa “Sambanejo” não chega, muitas coisas ainda vão acontecer no Big Brother Brasil 22. Nesta segunda-feira, 21, acontece a tão esperada “reunião de condomínio”, o Jogo da Discórdia. E na terça-feira, 22, terá o resultado do paredão entre Douglas Silva, Eliezer e Laís.