'BBB 22': Briga entre Paulo André e Arthur Aguiar e Eslô com medo da rejeição são destaques

Enquanto a Festa do Líder não chega, discussão entre Paulo André e Arthur Aguiar, e Eslovênia com medo da rejeição são alguns dos destaques do dia. Foto: Globoplay

Após a eliminação de Vyni na última terça-feira, 15, os confinados do Big Brother Brasil voltaram a pensar em jogo nesta quarta, 16.

Prestes a aproveitar a festa do líder, os brothers passaram o dia recalculando a rota e traçando estratégias para seguir na casa mais vigiada do Brasil.

Além disso, os ânimos da casa ficaram agitados com Eliezer estressado, discussão de Paulo André com Arthur Aguiar, Eslovênia temendo a rejeição do público e muito mais. Confira os principais destaques do dia:

Clima tenso entre os brothers

Arthur Aguiar: "Ainda bem que você mora com os teus pais, se não, a sua casa iria ser uma zona" Paulo André: "Zona é a tua mente, que todo mundo entra" Douglas Silva: "Briga, briga, briga" ➡️ https://t.co/IyXnagTgwH#BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/QBxkuPPQF2 — Big Brother Brasil (@bbb) March 16, 2022

Enquanto trocavam as roupas de cama, Arthur Aguiar e Paulo André acabaram se desentendendo. Durante a arrumação, o cantor comentou que “ainda bem” que o atleta morava com os pais, senão a casa dele “seria uma zona”.

A resposta veio de imediato e a discussão tomou conta do cômodo. “Para de reclamar, moleque chato”, respondeu P.A. “Uma zona do car*lh*”, continuou o ator. O atleta não gostou da “brincadeira” e aproveitou o momento para cutucar o colega de confinamento: “Zona é tua mente que todo mundo entra”.

Em seguida, Arthur disparou que o amigo não aceita quando as pessoas falam algo para ele, mesmo que seja em tom de brincadeira e até o Pedro Scooby entrou na discussão, pedindo para que Paulo André não se irritasse, mas foi em vão.

Tanto o atleta, quanto o cantor começaram a levantar a voz e Douglas Silva, que também estava no cômodo, gritou: “Briga, briga, briga!”. “Quem é você pra falar da minha casa, mano”, disparou P.A. “Não gasto mais, estava te zoando. Se te ofendi, foi sem querer”, respondeu o marido de Maíra Cardi.

Lollipopers rejeitados?

Eliezer: "Vai vir Líder, a liderança é nossa, a gente vai mudar esse jogo" Eslovênia: "Se o povo quer que a gente saia, podemos ficar aqui três meses que o ranço só aumenta" ➡️ https://t.co/BpscsFHlrA#BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/AaYPrjcmtq — Big Brother Brasil (@bbb) March 16, 2022

Em um desabafo com Lucas e Eliezer, Eslovênia revelou acreditar que deve sair logo e que o “povo deve estar com raiva” dela. “Para de pensar nisso. Isso a gente só pensa no domingo, no paredão”, disse Lucas, tentando confortar a sister.

“Mas meu filho, independentemente de vir liderança, se o povo quer que a gente saia, podemos ficar aqui três meses que o ranço só aumenta. Eu fico em dúvida se é melhor ir para o paredão logo, sair logo e o ranço não aumentar, a raiva, sei lá, tristeza, decepção, do que tentar me salvar”, revelou Eslovênia.

Quarto grunge vira alvo

Eliezer: "A única forma de sair um deles é botando três deles. Ao mesmo tempo" ➡️ https://t.co/wGplx6b9lV#BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/NrJpXYwWgb — Big Brother Brasil (@bbb) March 16, 2022

Durante a manhã desta quarta, 16, Eli acordou de olho no jogo e anunciou para seus amigos que seus alvos são Arthur, DG, Paulo André e Scooby. “Amanhã vou com sangue nos olhos. Se a gente não conseguir o líder, vou fazer plantão no Big Fone. Vou dormir ali”, disse o publicitário.

Depois de analisar as divisões da casa, Eliezer explicou para os amigos uma forma de eliminar algum deles: “A única forma de sair um deles é botando os três ao mesmo tempo”.

Novas estratégias

Após a eliminação de Vyni, P.A. começou a pensar nas novas estratégias para o jogo. Em uma conversa com Arthur Aguiar sobre o próximo paredão, ele compartilhou que esse é o momento de “mirar em pessoas que vão sair”.

“É isso! O pensamento é esse. É isso que eu falo desde o início”, ressaltou o cantor. Os dois também começaram a especular sobre a prova do líder que acontece nesta quinta, 17. O que eles não sabem é que, na dinâmica da semana, o atual líder, Lucas Bissoli, terá o poder do veto e está pensando em tirar o atleta e Pedro Scooby da disputa pela liderança.

Saudades do que já viveu

Durante o Raio-X desta quarta, 16, Eliezer falou sobre a eliminação de Vinicius e não deixou de lado a esperança de ser um paredão falso. “Se for paredão falso - eu tenho esperança que seja - eu não sei como funciona o ‘rolê’ aqui quando alguém sai, não sei se mainha… Quer dizer, a mãe do Vyni, tá aqui. Enfim, não sei”, falou o publicitário.

Ele ainda aproveitou para pedir que sua amiga, Natália, que mora no Rio de Janeiro, recebesse o amigo de braços abertos: “Queria que a Natália, se puder encontrar com ele… Não sei se ele tá sozinho, se tem alguém. Eu já falei de você pra ele”.

A maldição do Lollipop?

O quarto Lollipop tem sido alvo dos paredões do BBB 22 e durante uma conversa no cômodo, Linn da Quebrada comentou sobre as estratégias que eles andam seguindo e os motivos das eliminações.

“Será que a gente está vendo tudo errado?”, questionou a cantora. “A gente, eu tenho certeza. Você não”, respondeu Laís. Jessi, que também estava na conversa, deu sua opinião sobre a eliminação de Vyni: “Foi uma resposta muito grande. [...] Será que eu estou indo por um caminho totalmente errado?”.

A festa do líder acontece nesta quarta, 16, e tem como tema um baile de máscaras. Lucas teve direito a escolher alguns itens para incrementar a festa e todos da casa terão direito a cascata de chocolate, roleta de shots, espumante e kit folia — com confete e serpentina. O grupo VIP — Eslô, Lina, Jessi e Natália — presentearam o líder com um espelho mágico para a festa.