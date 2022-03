'BBB 22': Boninho vai entrar na casa e diz que 'vai mudar tudo'

Diretor do 'BBB', Boninho revelou que vai entrar na casa fantasiado e surpreender os confinados. Foto: Instagram / @jbboninho

Na noite de domingo, 27, Boninho revelou que vai entrar no Big Brother Brasil 22 e surpreender os participantes da casa mais vigiada do Brasil. O diretor do reality show vai se fantasiar para participar da festa de sábado, 2 de abril.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Boninho mandou um recado ao apresentador Marcos Mion e pediu para ele emprestar a fantasia de Globolinho, assistente de palco do programa Caldeirão com Mion.

"Dá para você me emprestar o Globolinho? Os robôs fizeram o maior sucesso na última festa, então me deu vontade de voltar lá na casa, dançar, brincar e acho que o Globolinho vai ser bem bacana, porque eles não vão sacar que sou eu de jeito nenhum. Então fica marcado, sábado que vem, tô de Globolinho na festa do 'BBB'", disse o diretor.

Na legenda do vídeo ele ainda prometeu fortes emoções no programa e escreveu: "Vai mudar tudo! Vamos estar no modo turbo!".