'BBB 22': Boninho revela que prova do líder será de resistência

Em vídeo, Boninho revela que prova do líder desta quinta, 10, é de resistência. Foto: Instagram / @jbboninho

Vem aí mais uma prova. Boninho usou seu perfil para anunciar que a prova do líder do Big Brother Brasil desta quinta-feira, 10, será de resistência. No vídeo publicado no Instagram, o diretor disse que chegou ao Rio de Janeiro para decidir o que vai acontecer na semana do reality.

"Cheguei no Rio pra quê? Pra gente decidir o que vai acontecer na semana. Dourado, tudo certo?", perguntou o Big Boss para Rodrigo Dourado, que também é diretor do programa. "Ficou bom, gostei", comentou Dourado.

Parecendo se divertir bastante com o que está tramando para os brothers, Boninho falou: "Tadinho deles [risos]. E a prova é de quê?". "Resistência", revelou o diretor-geral. Na legenda da publicação, ele ainda escreveu: "Tudo pronto para uma semana quente e prova de resistência do jeito que vocês pediram", dando a entender que seria uma "prova raiz", como muitos fãs do reality show falam.