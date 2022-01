'BBB 22': Boninho revela número de participantes a uma semana do reality

Boninho dá spoilers a uma semana da estreia do 'BBB 22' Foto: Instagram/@jbboninho

O Big Brother Brasil estreia em uma semana, no dia 17 de janeiro, e Boninho não perde a oportunidade de vazar spoiler. Nas redes sociais, nos últimos dias, o diretor do BBB 22 fez uma série de postagens sobre a nova edição do reality.

"Está ai a cadeira elétrica!! Os 20 passaram por ai… Falei 20?", ironiza na legenda da imagem em que aparece sentado na cadeira onde os participantes gravam sobre suas expectativas em relação ao programa.

Apesar de muita gente fazer bolão sobre quem são os participantes, a lista oficial ainda não foi divulgada pela TV Globo.

Neste domingo, 9, Tadeu Schmidt apareceu no Fantástico dando 'dicas' que geraram ainda mais curiosidade dos espectadores.

"A gente está muito bonzinho com essas dicas. Eu já consigo garantir 10 brothers vendo tudo que estamos revelando. Será que a @tvglobo vai ficar feliz? Não vai sobrar nada pra eles", brincou Boninho no Instagram.

Assista ao vídeo:

E nesta segunda, 10, o diretor do BBB publicou mais um vídeo com pistas dos novos participantes da casa.

Assista ao vídeo: