‘BBB 22’: Boninho intriga telespectadores com comentário em postagem de Tadeu Schmidt

Boninho é diretor do ‘BBB 22’ e Tadeu Schmidt apresenta o programa Foto: Instagram/@jbboninho

Um comentário de Boninho, diretor do Big Brother Brasil 22, intrigou os telespectadores nesta terça-feira, 8. Tadeu Schmidt, o apresentador do programa, postou uma foto escrevendo o discurso da eliminação e o diretor brincou com um possível spoiler.

Na postagem, Tadeu aparece sentado na cama com um notebook no colo. “Terça-feira é um dia intenso demais! Já acordo pensando em mil coisas… Alguém tem algum recado para Arthur, Douglas ou Naiara?”, perguntou o apresentador na legenda.

Boninho não perdeu a oportunidade de brincar e dar uma sugestão: “Vem fazer cantoria aqui fora!!!”. O comentário ganhou mais de 7 mil curtidas e mais de 400 respostas de telespectadores que questionavam a possível saída da cantora Naiara Azevedo.

A artista enfrenta o paredão com o ator Arthur Aguiar e o também ator Douglas Silva. O anúncio do eliminado ocorre nesta terça-feira, 8.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais