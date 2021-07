'BBB 22': Boninho chama interessados para últimas vagas

Boninho, o 'big boss' do 'BBB' Foto: Instagram/@jbboninho

Foram abertas novamente as inscrições para o Big Brother Brasil 22, na TV Globo, especificamente para a região Sudeste. As últimas vagas ainda não foram preenchidas, de acordo com publicação de Boninho nas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 14.

"Corre lá!", escreveu, de forma sucinta, no perfil dele no Instagram. Para as outras regiões do Brasil, as inscrições estão encerradas.

Todas as entrevistas serão realizadas online por causa da pandemia de covid-19.

A procura para participar do próximo BBB está acirrada. A vencedora da edição deste ano, Juliette Freire, pode ter motivado muita gente. Isso porque a paraibana, que tinha apenas 4 mil seguidores quando entrou no programa, saiu com quase 30 milhões de internautas só no Instagram, além de uma série de contratos assinados e o prêmio de R$ 1,5 milhão por ter vencido o BBB 21.

A publicação de Boninho nesta quarta-feira foi amplamente comentada. "Aaaaaaaa eu perdi de novo esse ano. To chateado... Fiz todo o material e perdi a data do sul", escreveu um seguidor.