'BBB 22': Big Fone, paredão entre rivais e DR de Eli e Lina marcam a madrugada

Arthur e Jade estão no paredão do 'BBB 22' e Linn da Quebrada decide se afastar de Eliezer Foto: Globoplay

O Big Brother Brasil 22 protagonizou muitos acontecimentos neste fim de semana. Na noite deste sábado, 5, o temido Big Fone tocou e já definiu o paredão mais acirrado da edição até agora: Jade e Arthur.

Mais cedo, aconteceu a prova do anjo que consagrou o ator como vencedor, porém na dinâmica desta semana o anjo não é autoimune, então Arthur segue na berlinda. Vale lembrar que os dois emparedados pelo Big Fone têm direito de participar da prova bate e volta.

Além disso, o flerte entre Linn da Quebrada e Eliezer, na festa de sexta-feira, 4, seguiu sendo assunto na casa. Após perceberem que Natália, affair do designer na casa, ficou chateada, os colegas de confinamento decidiram se afastar. Confira tudo que aconteceu na casa mais vigiada do Brasil.

Big Fone

☎ Jade Picon atendeu o Big Fone, foi emparedada e puxou Arthur Aguiar para o Paredão#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/rBk1cl5XoH — Big Brother Brasil (@bbb) March 6, 2022

O temido Big Fone tocou pela segunda vez no reality show e já consagrou um paredão entre dois rivais da casa. Jade estava do lado de fora quando correu para atender. Automaticamente, a influenciadora estava na berlinda e precisava escolher mais alguém para ir com ela.

A sister avistou Arthur deitado, também no jardim da casa, e puxou o ator para o paredão com ela. Apesar de os dois ainda terem chances de escapar da eliminação, já que farão a prova bate e volta neste domingo, 6, o acontecimento rendeu muito assunto na casa.

Enquanto Jade ainda estava se acalmando após atender o telefone, Natália questionou se ela queria ir mesmo para esse paredão. A influencer respondeu que, sim, quer ter o embate com o Arthur. "Mas se você sair, Jade, vou achar que é o paredão falso", opina Jessilane.

"Mas eu não quero botar meu pé fora da casa (...) É um Paredão que eu quero, né? Mas dá medo (...) Se o Tadeu falar meu nome acho que desmaio", comentou Jade.

Em paz com paredão

Arthur revelou que não teme paredão com Jade Picon Foto: Globoplay

Arthur Aguiar também comentou a indicação de Jade Picon ao paredão. O ator confessou que "já imaginava" que isso poderia acontecer e que "está tranquilo" com a situação.

"Quando ela me falou [que eu ia para o paredão], nem esquentou meu corpo, nem nada. Vou te falar, fiquei em paz. Não é que tô tranquilo, mas tô confiante com a minha trajetória. Eu sei o que fiz. Agora, irmão, se eu ficar e ela sair, o bagulho vai ficar doido", comentou o artista. "É, o lollipop vai estremecer... Vai ser engraçado", concordou Lucas.

Eli e Lina decidem se afastar

Eli e Linn da Quebrada conversam sobre ciúmes de Natália Foto: Globoplay

O flerte entre Eliezer e Linn da Quebrada realmente chateou Natália. Jessilane, que também dançou com os dois na festa em alguns momentos, chegou a pedir desculpas para Natália. "Nat, quero te pedir desculpa por ontem. Pela brincadeira do Eli, que você ficou chateada. E eu fiquei chateada… e você falou: ‘Se fosse com você, você não ia gostar’“.

“Você tem todo direito de se sentir assim. E eu não vou brincar de forma alguma com o Eli. Não adianta você dizer que não, porque te afeta sim“, afirmou a bióloga. Posteriormente, o designer também se desculpou com a mineira.

"Eu devo um pedido de desculpa porque, mesmo sem intenção, mesmo não pensando, eu te coloquei nesse lugar. Se você se sentiu nesse lugar, eu te devo desculpa. O erro não foi delas, não foi seu, foi meu", disse. Então, depois disso, o brother também teve uma DR com Lina.

Mais uma vez Eliezer justificou que estava bêbado e que queria entender o motivo de tamanha repercussão. Lina disse estar errada por saber que Natália poderia ficar magoada e mesmo assim continuou dançando com Eliezer.

Eli contou sobre a conversa que teve com Natália e disse que a mineira assumiu o ciúme e o quão ficou chateada com a situação. Dessa forma, Lina concluiu que é melhor que os dois se afastem nesse momento, para não expor mais Natália. "Não quero constrangê-la".

Equipe de Vyni lança nota de repúdio sobre ataques que ele vem sofrendo

Nas redes sociais, Vinícius tem sido vítima de mensagens homofóbicas e xenofóbica nas redes sociais. Após diversos ataques, a equipe do cearense resolveu compartilhar um pronunciamento, comunicando que pretendem processar usuários de perfis falsos que estão destliando ódio no perfil do brother.

"Reiteramos: não toleramos atitudes criminosas nem falas que atinjam a honra e imagem de Vinícius. Medidas judiciais e extrajudiciais continuarão sendo tomadas a todo instante e pedimos aqueles que detectarem tais comportamentos para informar aos nossos administradores”, informou os administradores do perfil do participante. Confira a nota na íntegra: