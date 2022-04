'BBB 22': Arthur, PA e DG estão na final; confira a trajetória de cada um dos finalistas no programa

A final do Big Brother Brasil 22 ocorre nesta terça-feira, 26. Os finalistas são os atores Arthur Aguiar e Douglas Silva, e o atleta Paulo André. Foto: TV Globo

Chegou o dia da final do Big Brother Brasil 22. Na noite desta terça-feira, 26, o vencedor da edição deste ano será revelado, após uma longa temporada de 100 dias marcada por poucos atritos e, ao mesmo tempo, algumas reviravoltas como a desistência de Tiago Abravanel e a expulsão de Maria.

Os finalistas, Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André, foram aliados durante o jogo, mas cada um teve sua própria trajetória com erros e acertos.

Arthur Aguiar

Cogitado como o favorito, o ator chega à final do reality show após desconstruir, para uma parte do público, a imagem de 'cancelado' que tinha antes de entrar na disputa para ganhar R$ 1,5 milhão. Antes do programa, o nome do ator estava em alta devido as traições ocorridas em seu casamento com a influenciadora Maíra Cardi. Mas parece que ele conseguiu reverter essa situação, não é mesmo? Confira a trajetória de Arthur Aguiar.

Douglas Silva

O ator, que já era conhecido do público antes do BBB, também chega à final como um dos mais queridos da edição pelo público. O ator foi líder logo na primeira semana, ganhou dois carros durante a competição e também protagonizou desavenças como com a cantora Linn da Quebrada. Confira a trajetória de Douglas Silva.

Paulo André

O atleta, também do grupo camarote como seus aliados finalistas, era o menos conhecido do trio que chega à final, mas, com toda certeza, sai do programa como uma legião de fãs e uma carreira promissora pela frente. Com 23 anos, ele é o participante mais jovem da edição e seu convite à atração veio depois dele ter participado das Olimpíadas de Tóquio de 2020. Confira a trajetória de Paulo André.