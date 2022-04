'BBB 22': Arthur e Douglas Silva discutem relação e Natália triste com rumo do jogo marcam o dia

No 'BBB 22', Arthur revela chateação com DG e tristeza de Natália com paredão falso são destaques do dia. Foto: Globoplay

Essa quinta-feira, 7, foi dia de muita emoção e movimentação no Big Brother Brasil 22. Com o retorno de Arthur Aguiar para a casa, o clima deu uma mudada. Fantasiado de colehinho da Páscoa, o cantor voltou para o reality e os brothers ficaram impressionados.

Enquanto Paulo André vibrou loucamente o retorno do amigo, Natália, Jessi e Linn da Quebrada não conseguiram esconder a cara de surpresa - e talvez decepção.

Além disso, Eli ficou com vergonha das reações que teve pós-paredão na última terça, 5, e desabafou com Lina, Arthur revelou chateação com Douglas Silva e Natália não escondeu a tristeza com o retorno do ator. Confira:

Vergonha do que fizemos

Na cozinha da xepa, Eli, Jessi e Lina relembraram o paredão da última terça, 5, e o momento em que Arthur Aguiar deixou a casa mais vigiada do Brasil. "Estou com muita vergonha. Olha a vergonha que a gente passou ali. Falando que 'a gente ficou', 'agradecendo o Brasil'", desabafou Eliezer aos risos.

"Não tem como a gente saber", respondeu Lina. "Que volta épica", opinou o publicitário. Ainda na conversa, a cantora até brincou: "Não está bonito para a nossa carreira, não".

"Nem um pouco", respondeu Eliezer, aos risos com a amiga. Jessi ainda relembra tudo que fizeram quando Arthur saiu: "Pulou na piscina, gritou 'tim-tim' no cooler". E o designer completou a fala da amiga aos risos: "Chorou, brindou... Agora está explicando o cooler assim do nada".

Clima triste entre os brothers

Arthur Aguiar: "Um amigo seu, um aliado sai e você fica feliz. Na minha cabeça, não entra. Você falou várias vezes, você não falou uma vez" ➡️ https://t.co/aerjoRHe0U#BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/bynlcU6p3F — Big Brother Brasil (@bbb) April 7, 2022

Assim que os ânimos acalmaram, Arthur chamou DG para conversar e desabafou com o brother. O cantor revelou que estava extremamente chateado com o brother. "Pô, você foi a pessoa que eu mais fiquei chateado, com algumas atitudes, falas e tal desses dois dias que eu fiquei fora", disse.

"Cara, primeiro assim... O Pedro é um cara que leva a vida muito leve, você, pelo que eu te conheço, você é diferente, você se importa, as paradas têm um peso diferente, um pouco parecido comigo. Então quando um amigo, um aliado, sai do jogo. Mano, eu não consigo entender como você consegue ficar feliz. Cê verbalizou várias vezes que cê tava feliz", continuou Arthur.

Douglas logo argumentou que quando voltou dos paredões foi parabenizado por todos, inclusive Natália. "Mesmo a Nat, antes do paredão, ela falou: 'Estou torcendo por você, estou fazendo mutirão por você'. Eu falei 'caraca, que maneiro'. Quando eu voltei, [ela disse] 'pô, estou feliz por você ter voltado'. Feliz porque mano, ninguém deseja que ninguém saia. Todo mundo que volta, independente do jogo, 'pô, tô feliz de você ter voltado'".

A conversa entre os dois rendeu e o cantor ainda disse que o único que sentiu a sua falta nesses dois dias foi Paulo André. "Foi como pareceu. A única pessoa que realmente sentiu quando eu saí foi o P.A", contou Arthur.

'Triste pela gente'

Em conversa com Jessi e Lina, Natália assume estar triste por paredão falso: 'Fico triste pela gente'. Foto: Globoplay

Após o retorno de Arthur, Natália pareceu ter ficado abalada e desabafou com as amigas, Lina e Jessi. Quando o cantor tirou a fantasia e revelou que estava de volta ao jogo, os brothers ficaram surpresos. A mineira pareceu triste, mas parabenizou o brother: "Não imaginava, cara. Parabéns".

"Vai começar de novo, galera. Somos nove", riu Linn da Quebrada. Na sala, as sisters conversaram e Natália lamentou a comemoração que fizeram na última terça, 5: "A gente pulou na piscina, comemorou...".

"Eu fiquei passada", declarou Jessi. "Qual sentido de ter um paredão falso dele? Não entendi. Graças a Deus acho que não falei nada demais", desabafou a mineira. Em seguida, elas saíram do cômodo, mas logo se juntaram para falar sobre o assunto novamente.

"Ai, gente... Eu não estou triste não, que ele voltou... Eu fico triste pela gente, entende?", declarou Natália. "Dá uma sensação de não saber o que isso quer dizer", disse Linn da Quebrada.