'BBB 22': Arthur chama Jessilane de fofoqueira e sister reclama da brincadeira

Durante a festa da líder Linn da Quebrada, Arthur Aguiar chamou Jessilane de fofoqueira. Foto: Globoplay

Os brothers curtiram entre a noite de quarta-feira, 30, e a madrugada desta quinta-feira, 31, a festa da líder Lina. O tema foi "House of Quebrada" e fez referência ao estilo Vogue, um movimento de reafirmação de identidades de gênero e sexualidade.

O momento foi marcado por muita cor, música e performance. Apesar de não ter tido brigas e confusões, algumas brincadeiras acabaram gerando atritos e mal-entendidos.

Arthur Aguiar e Paulo André estavam sentados em um sofá quando Linn da Quebrada e Jessilane se aproximaram para tirar uma foto. Então a professora conta uma história sobre como os participantes descobriram as senhas dos celulares uns dos outros.

"Ela não consegue, é mais forte que ela", disse Arthur. "É meu jeitinho meigo de ser, gente", respondeu Jessi. Então o ator retrucou: "Meiga? De fofoqueira mudou para meiga, né? Que loucura. Fofoqueira agora é meiga."

E durante a Festa da Líder... Jessilane: "É meu jeitinho meiga de ser, gente..." Arthur: "De fofoqueira mudou para meiga, né? Que loucura. Fofoqueira agora é meiga" ➡️ https://t.co/JlmDknrVsm #RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/ZRRf54qjbr — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2022

No momento, ela acabou relevando: "Eu sou assim, não adianta". Porém, depois, em conversa com Linn, ela mostrou que ficou chateada com o comentário do brother. "Eu fico brava que o Arthur tem brincadeiras que você vê que ele está falando sério."

A cantora questionou o que o ator falou e Jessi respondeu: "Na hora que vim gritando, eles ficaram falando que eu era fofoqueira. Eu falei assim: 'esse é meu jeitinho meigo de ser'. Aí, o Arthur: 'seu jeitinho fofoqueira de ser'."

jessi dizendo pra lina que arthur fala sério brincando #bbb22 pic.twitter.com/OuHyG761gX — @paiva #bbb22 (@paiva) March 31, 2022

Piada

Em outro momento da festa, Eslovênia e Jessilane chegaram até Lina e relataram que Douglas Silva fez um comentário que elas não curtiram."DG soltou piada para a gente", disse a modelo.

"Se a gente tivesse a força que eles acham que temos, estaria bom demais. Não é verdade?", comentou Jessilane. "O que ele falou?", questionou Linn.

Então Eslô contou: "Foi na música. Era alguma coisa casal e ele falou: 'grupal' olhando para a gente". Jessi disse que entendeu a piada, enquanto a cantora garantiu não ter entendido.

"Eu entendi até demais, mas relevei porque hoje estou relevando", finalizou Eslovênia.