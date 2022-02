‘BBB 22’: Arthur Aguiar vence prova e é o 'anjo' da semana; veja quem são os 'monstros'

Arthur Aguiar se emociona após vencer a Prova do Anjo do 'BBB 22'. Foto: Globoplay

Arthur Aguiar venceu a Prova do Anjo realizada na tarde deste sábado, 19, no Big Brother Brasil 22. Nessa semana, a dinâmica seguirá o padrão do poder do anjo, em que o participante imuniza outra pessoa.

Para cumprir o castigo do monstro, Arthur escolheu Laís e Larissa, que ficarão vestidas de fita cassete e lápis, além de perderem 300 estalecas cada uma.

As duas castigadas terão que revezar no toca-fitas do gramado e quem estiver do lado de fora terá que carregar um lápis ao redor.

A patrocinadora da prova foi a C&A e todos ganharam looks para usar na competição. Para vencer a prova, era necessário chegar ao fim de um jogo de tabuleiro antes dos demais competidores.

Para se movimentar, só era permitido fazer dois movimentos por jogada, um pelo dado e outro pelo comando escrito no tabuleiro. Além disso, existiam casas com vales-compra de R$ 1 mil, mas só o vencedor da prova poderia ganhar o acumulado, além de um cartão-presente de R$ 12 mil.