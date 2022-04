'BBB 22': Arthur Aguiar retorna do quarto secreto; veja o momento

O ator Arthur Aguiar retornou do quarto secreto à casa do BBB 22 nesta quinta-feira, 7. O artista entrou na casa vestido de coelho em uma ação de Páscoa da Lacta. Foto: TV Globo

O ator Arthur Aguiar retornou nesta quinta-feira, 7, para a casa do BBB 22 após ser o mais votado, com 82,8%, no paredão falso que ocorreu na última terça-feira, 5.

Nesta quinta, os brothers foram chamados para sala. Na dispensa, Pedro Scooby buscou um kit com ovos de páscoa da Lacta. O líder da semana, Paulo André, leu uma carta onde dizia que cada participante ganharia um kit da empresa de chocolates e que os integrantes receberiam uma supresa.

Enquanto isso, Aguiar estava no quarto secreto vestido de coelho de páscoa aguardando o momento de entrar na casa mais vigiada do País.

Uma mensagem foi exibida no telão do quarto secreto: "Atenção, pegue o cesto e retorne para a casa imediatamente". Um dummy entregou a Arthur um cesto cheio de chocolates. Ansioso, o brother perguntou: "Em que momento posso revelar que sou eu?".

O artista entrou na casa pelo jardim. Logo, começou a encenar. Os brothers ficaram eufóricos com a chega do coelhinho. Arthur brincou com os participantes no jardim e Douglas Silva falou: "É o Arthur!"

Poucos minutos depois, Arthur tirou a cabeça da fantasia e revelou que estava de volta: "Voltei que loucura!". Os meninos logo foram abraçar o ator. P.A foi o mais emocioando: "Não acredito!!!". Logo em seguida o atleta pegou o brother no colo. Passado o clímax, ele caiu no choro.

Os integrantes da casa perguntaram para Arthur: "Onde você estava?". O brother preferiu não responder e disse: "Quando vocês sairem, vocês descobrem!". Veja o momento da revelação:

Nem todos ficaram contentes. Linn, Eliezer, Natália e Jessi mostraram surpresa e preocupação com a volta de Aguiar para casa.