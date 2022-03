BBB 22: Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane formam sétimo paredão do reality Foto: TV Globo

Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane estão no sétimo paredão do BBB, formado na noite deste domingo, 6.

Jade Picon, que atendeu a ligação do Big Fone no sábado, 5, havia se colocado e a Arthur Aguiar na berlinda. Restava apenas, portanto, as indicações do Líder e da Casa.

Douglas Silva, por ter sido o segundo colocado na Prova do Líder, estava imune. O anjo Arthur imunizou Paulo André.

Na sequência, foi a vez do Líder da semana, Pedro Scooby, fazer sua indicação. O surfista colocou Jessilane no Paredão. A votação da casa foi realizada, de forma individual, no Confessionário. Gustavo foi o mais votado.

Arthur Aguiar, Gustavo e Jade Picon participaram da prova Bate e Volta. Gustavo venceu a disputa e escapou da berlinda. O resultado do Paredão será revelado na terça-feira, 8.