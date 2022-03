'BBB 22': Arthur Aguiar faz aniversário e é homenageado por amigos

Após desistir do programa, Tiago reforçou a torcida por Arthur e mandou os parabéns. Foto: Globoplay

Arthur Aguiar faz aniversário e completa hoje os seus 33 anos de vida. Mesmo ainda confinado no reality show, o artista recebeu homenagens de familiares e amigos, como o ex-parceiro de jogo, Tiago Abravanel.

O ator e cantor desistiu do BBB 22 no domingo, 27, e não contou ao Arthur sobre a sua decisão, mas continua deixando claro o carinho pelo amigo do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil.

Em stories publicados no Instagram, Abravanel comentou: "Quero mandar minhas energias de feliz aniversário para o Arthur. Já virou meia-noite e é aniversário dele. Não pude passar essa virada com ele, mas estou com ele no meu coração, mandando todas as energias boas, de saúde, alegria, paz e leveza. Quero que ele enfrente esse jogo com a força que ele tem. Eu tenho certeza que ele sabe que tem. Te amo, amigo. Quando você sair, você vai ver essa mensagem".

Dentro do BBB 22, os participantes também lembraram do aniversário e cantaram parabéns para Arthur durante a festa do líder Paulo André, que teve como tema a Vila Olímpica.

Além de Abravanel, a equipe de Arthur publicou um vídeo em que vários artistas e amigos parabenizam o cantor. No vídeo, Sophia, filha de Arthur com Maíra Cardi, também aparece enviando mensagem ao pai.