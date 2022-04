'BBB 22': Arthur Aguiar está na final do reality; relembre a trajetória do cantor

Arthur Aguiar entrou no programa após dois dias da estreia e protagonizou discussões, lideranças e diversas estratégias de jogo. Foto: Globo

Com uma legião de fãs fora do Big Brother Brasil 22, Arthur Aguiar chegou à final do reality show e está na disputa para ganhar R$ 1,5 milhão. O cantor chegou na casa mais vigiada do Brasil depois de dois dias que o programa tinha começado e trouxe uma missão: mudar sua imagem.

Antes do reality, o nome do ator estava em alta devido as traições que teve em seu casamento com Maíra Cardi. Com isso, muitas pessoas o julgavam e sua imagem não estava tão boa quanto ele desejava.

Ao entrar no BBB 22, além de querer o prêmio, a sua missão consistia em limpar sua imagem e mostrar quem ele realmente era. Relembre a trajetória de Arthur durante a 22ª edição do reality show da Rede Globo:

Um dos maiores jogadores da edição

Uma das coisas que ninguém pode afirmar é que o cantor não jogou durante seu período na casa. O que mais ele fez foi jogar e traçar estratégias, e isso o ajudou a chegar no 100º dia de Big Brother.

Para Arthur, era o cúmulo que os colegas de confinamento não se entregassem ao jogo e nem pensassem em formas de se livrar do paredão.

Viveu um Paredão Falso

No último dia 6 de abril, Arthur foi o escolhido pelo público para deixar a casa por dois dias e viver a experiência do Paredão Falso. Com a chance de ouvir o que os brothers falavam dele e ficar em um cômodo isolado, o ator voltou para o jogo mais forte do que nunca e pronto para acabar com a "colônia de férias".

Poder de argumentação

Se tem uma coisa que Arthur fez no BBB foi mostrar que sabe argumentar muito bem. Durante as noites de segunda-feira, no Jogo da Discórdia, ele foi alvo de diversos brothers e não ficava calado, o que gerava bastante "pano pra manga".

Sempre com muita calma para falar e sem se exaltar, o cantor mostrou que sabe usar bem as palavras e ser convincente com o que acreditava. Em um dos episódios, Pedro Scooby até analisou a forma como o amigo falava: "Ele rebate muito bem as pessoas, usa aquilo ali pra falar o que ele pensa. Ele fala bem pra car*lh*".

É 'dono' de uma padaria

Como de costume, os participantes do Big Brother Brasil sempre escolhem emojis para representar a torcida. Antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil, Arthur escolheu o "ponto de luz" para se referir aos fãs, mas nem imagina que a quantidade de pão que ele comeu dentro do programa fez com que os seguidores ganhassem um novo apelido.

O "pãozinho" ou "padaria" que alguns internautas usam pode ter dois sentidos: torcida a favor ou contra o ator. O que fica nítido mesmo é que a equipe do brother usou isso a seu favor e segue aproveitando o hype do pão nas redes sociais dele.

Embate com Jade Picon

Uma das maiores rivalidades de Arthur Aguiar durante o jogo foi, sem sombra de dúvidas, a influenciadora Jade Picon. Os dois entraram no programa juntos e o ex-Rebelde acreditou que poderia firmar uma parceria de milhões com Jade, mas não foi isso que aconteceu.

Assim que a influenciadora ganhou sua primeira liderança, a aliança que o cantor acreditava ter com ela foi por água abaixo e a rivalidade começou a ganhar forma.

Jade Picon indicou Arthur para dois paredões e sempre argumentava que precisava de "respostas", essas que chegaram de diversas formas nos discursos de Tadeu. Tanto foi a vontade de ver o cantor fora da casa que quando a ex-sister atendeu o Big Fone decidiu enfrentá-lo em um paredão - resultando sua eliminação com 84,93%.

Não se desprendeu da vida fora da casa

Em todas as conversas possíveis, Arthur Aguiar sempre falava sobre Maíra Cardi e sua filha, Sophia. O cantor se declarava para a mulher e exaltava o quanto ela estava sendo sua parceira desde que reataram o casamento.

Quando ele venceu a Prova do Anjo, a influenciadora mandou um vídeo falando o quanto amava o participante da 22ª edição do BBB: "Eu queria agradecer demais você, meu amor, por não ter desistido do nosso casamento, da nossa família". "Obrigada você por não ter desistido", disse o cantor assim que assistiu ao vídeo.

Entre fãs e haters, Arthur Aguiar entregou discussões, lideranças e diversas estratégias de jogo. Agora, na reta final do Big Brother Brasil 22, o cantor está entre os três finalistas para ganhar R$1,5 milhão e o vencedor desta edição do reality será anunciado nesta terça, 26, após a exibição de Pantanal.