'BBB 22': Arthur Aguiar é o vencedor do reality com 68,96% dos votos

Colecionando fãs e haters, Arthur Aguiar vence o 'BBB 22' e garante prêmio de R$1,5 milhão Foto: Globoplay

Depois de cem dias de edição, Arthur Aguiar se tornou o vencedor do Big Brother Brasil 22, na noite desta terça-feira, 26. O ator teve 68,96% dos votos e conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão .

Paulo André é o vice-campeão. Com 29,91% dos votos, o atleta leva para casa R$ 150 mil, além dos prêmios acumulados ao longo da edição. Já Douglas Silva recebeu 1,13% dos votos. O artista ficou em terceiro lugar no reality show da Globo e, além de outros prêmios, recebeu R$ 50 mil.

No discurso que consagrou Arthur como campeão, Tadeu Schmidt disse: "Você [Arthur] é o cara mais corajoso dessa casa, imagina o quanto podia ter dado errado, mas você veio com tanta vontade, você é o símbolo do compromentimento".

Esta foi a primeira final só com participantes homens. Outro fato inédito é que essa é a primeira vez que um integrante do time camarote conquista o prêmio. Após dois anos de pandemia, a final foi marcada pela retomada de shows presenciais.

Maria, Naiara Azevedo e Linn da Quebrada se apresentaram no jardim da casa, além dos cantores Léo Santana, Xamã, Jão, Paulo Ricardo e da dupla Matheus e Kauan.