'BBB 22': Arthur Aguiar é o Anjo da semana e Laís recebeu monstro

Arthur Aguiar vence prova do anjo pela segunda vez no 'BBB 22'. Foto: Globo

Na tarde deste sábado, 5, aconteceu a prova do anjo no Big Brother Brasil 22. A primeira fase da prova teve um sorteio que dividiu os brothers em duplas e a dupla que fizesse o melhor tempo iria disputar a final da prova.

As duplas eram: Lucas e Natália, Eslovênia e Jade Picon, Laís e Vinicius, Arthur Aguiar e Eliezer, Linn da Quebrada e Paulo André, Gustavo e Jessilane. Douglas Silva não participou da prova porque no sorteio tirou o card vermelho, que eliminava da competição, e Pedro Scooby, por ser o líder da semana, também não participou. Em cada dupla um jogador usava um colete branco e o outro o verde, que tinha uma função.

O branco indicava quem deveria ir até uma piscina encontrar cinco cubos. Enquanto o brother que usava o colete verde ficava ao lado dos celulares e deveria colocar o cubo no celular, posicionando cada um deles corretamente. Quem fizesse o menor tempo, ia para a final e foi o que aconteceu com Arthur Aguiar e Eliezer, que completaram a prova em 118.8 segundos.

O resultado da prova ficou assim:

Arthur e Eli: 118.8 segundos;

Lina e PA: 159.5 segundos;

Jessi e Gustavo: 185.9 segundos

Laís e Vinicius: 287 segundos;

Jade Picon e Eslô: 581 segundos;

Lucas e Natália: foram eliminados por não completarem os cubos.

Na final da prova do anjo, a dupla Arthur e Eliezer se desfez e eles disputaram individualmente. Os dois foram para a piscina procurar os cubos e o ator foi o mais rápido, encontrando os cinco cubos primeiro e resultou na vitória da disputa.

Com a vitória do anjo, vem também o castigo do monstro. Para as próximas horas de reality, Arthur escolheu Laís, Eslôvenia e Linn da Quebrada. A médica não gostou muito de ser escolhida para ser um dos "Cavalinhos", mostro da vez, e logo discutiu com o ator. "Mede as consequências depois", disparou Laís. "O jogo é isso", respondeu o ator. Nas redes sociais, a equipe do brother comemorou a vitória.