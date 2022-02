'BBB 22': Arthur Aguiar, Douglas Silva e Naiara Azevedo disputam o próximo paredão

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Naiara Azevedo disputam o próximo paredão do 'BBB 22' Foto: Instagram/@bbb

O Big Brother Brasil 22 formou paredão na noite deste domingo, 6. Na terceira berlinda da edição, só participantes do grupo Camarote, ou seja, de pessoas que já eram conhecidas do grande público.

Ao longo da semana, já era sabido que Naiara Azevedo estaria no paredão, já que ela tirou um card com essa consequência após a prova do líder, que consagrou Jade Picon como a contemplada da gincana.

Tadeu Schmidt pediu para que Jade escolhesse alguém para ir direto ao paredão e a influenciadora digital apontou o ator Arthur Aguiar.

Na sequência, a votação foi metade aberta, cujo mais votado foi Lucas, do grupo Pipoca, e metade no confessionário, que elegeu Douglas Silva. Com direito a prova bate-volta, Lucas se livrou do paredão, que foi composto somente por integrantes do Camarote.

Naiara Azevedo, Arthur Aguiar e Douglas Silva irão disputar a preferência do público na próxima terça-feira, 8.