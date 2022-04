'BBB 22': Arthur Aguiar com poderes de Big Boss e Natália pensativa sobre atitudes marcam o dia

Arthur Aguiar usa poderes de Big Boss e tenta agitar dia no 'BBB 22', e Natália refletindo sobre suas últimas atitudes na casa são destaques. Foto: Globoplay

Após a falsa eliminação de Arthur Aguiar na última terça, 5, os confinados do Big Brother Brasil 22 já estão vivendo algumas coisas estranhas na casa. Com o cantor no Quarto Secreto e tendo poderes dignos de Big Boss, a casa já passou por alguns momentos diferentes durante esta quarta, 6.

Dentre os poderes que tem, Arthur já mandou um cooler, trancou todos na área externa, cortou a água e acordou os brothers que dormiam enquanto as sisters arrumavam a casa. Ainda faltam alguns cards para usar, entre eles a missão de colocar todos na xepa e o ator já prometeu que em breve "vem aí".

Além disso, Gustavo reclamando que esse Vip está mais pra xepa, Natália preocupada com a reputação fora do reality show e sofrimento de Paulo André sem Arthur também marcaram o dia. Confira os destaques:

Poderes de Big Boss

Enquanto isso, no Quarto Secreto️ Arthur Aguiar: "A Xepa está melhor do que o VIP. Vocês nem vão sofrer de ir para a Xepa. Na verdade, acho que eu vou salvar vocês" → https://t.co/hAhbKKYz6a#BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/qIyYRUuZPg — Big Brother Brasil (@bbb) April 6, 2022

Depois da falsa eliminação, Arthur Aguiar foi para o Quarto Secreto e já usou alguns de seus poderes. Assim que ele notava que os confinados estavam falando dele, o cantor tinha a chance de fazer alguma coisa em nível Big Boss.

Logo no início do período que vai passar no QG, ele mandou um cooler para o pessoal aproveitar e ouvir o que estavam falando a seu respeito. Ele também trancou todos na área externa, cortou a água na hora que Pedro Scooby tomava banho e acordou os meninos que cochilavam enquanto as sisters arrumavam a casa.

Falando sozinho no cômodo, o falso eliminado ainda prometeu que vai colocar todos na xepa e que acredita que isso será uma salvação: "A xepa está melhor que o Vip. Vocês nem vão sofrer de ir parar na xepa. Na verdade, acho que vou salvar vocês".

Vip ou xepa? Gustavo não sabe diferenciar

Preparando o almoço do Vip, Gustavo desabafou com Jessi sobre a falta de ingredientes para preparar a comida. "Vai ficar bom o negócio, hein! Estou fazendo das tripas coração, aqui. O Vip mais xepa da história", comentou o paranaense.

Na xepa, a professora compara com Gustavo a situação entre os dois grupos: "Quem diria! Ontem eu comi, na janta, três ovos. Na mesma refeição, acredita?".

Sentimento de culpa?

Jessilane: "A gente tem que acreditar que as pessoas estão assistindo ao programa desde o início" Natália: "Mas, assim, eu tenho medo disso ficar fixado. O que aconteceu com o DG, eu achei muito grave, sim" ➡️ https://t.co/Uc0hnXpBYF#BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/bcMtfBx5Fv — Big Brother Brasil (@bbb) April 6, 2022

Em desabafo com Jessi, Natália falou sobre seu comportamento na casa e relembrou a briga que teve com Douglas Silva e Gustavo. A mineira está preocupada em estar "queimada" com o público e fãs do BBB 22.

"Eu estou meio pensativa. [...] Foi grave o que rolou entre mim e DG, e as outras coisas que aconteceram entre a gente. Mas eu acho que de 23 festas aconteceram três situações, entende? Aí quando é exposto fica colocado como se fosse em todas as festas", disse a mineira.

No mesmo instante, Jessi tenta tranquilizar a amiga: "Mas não é sobre o que é exposto, porque, pelo amor de Deus, a gente tem que acreditar que as pessoas estão assistindo ao programa desde o início".

Natália continua argumentando e revela que tem medo de que isso fique marcado na sua reputação com o público: "O que aconteceu com DG, eu achei muito grave sim. Acho que isso pode pesar muito pra mim. Eu não acredito que fui uma pessoa ruim aqui, estou muito confiante da minha trajetória".

"Eu acolhi todo mundo, abracei todo mundo, eu fiz tudo o que estava na medida do meu possível, eu não acredito que eu sou sem noção em relação à água... Eu às vezes exagero um pouquinho, passo um pouquinho do ponto, ali, mas assim eu não fui sem noção ao ponto de prejudicar ninguém", concluiu a sister.

Saudades de um aliado

Sem saber que Arthur Aguiar foi um 'falso eliminado', Paulo André passou esta quarta, 6, cabisbaixo sem o aliado. Foto: Instagram/@arthuraguiar e @iampauloandre

Sem saber que Arthur Aguiar foi um "falso eliminado", Douglas Silva, Scooby e Paulo André falaram sobre o ator durante esta quarta, 6. O atleta, inclusive, parece ser um dos que mais sofreu com a saída do cantor e até cantou a música Fui Fiel, de Gusttavo Lima, para demonstrar a saudade do amigo.

Durante o almoço, alguns especularam sobre onde Arthur estaria. "[Arthur] deve estar no hotel agora", opinou P.A. "Deve estar saindo daqui, não? Ah, não, Ana Maria [Mais Você] é bem cedo. Deve estar almoçando", falou Scooby. Já DG acredita que ele já está com a filha.

Em seguida, Paulo André começou a cantar sozinho: "Hoje eu acordei me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você...". Ele seguiu cantando por mais alguns segundos e finalizou falando: "Te amo, meu bebê. Te amo, meu bebê" - versos da música de Gusttavo Lima.

Nesta quarta, 6, acontece mais uma festa no reality e Iza é atração confirmada para agitar a casa mais vigiada do Brasil. O BBB 22 começa logo após Pantanal.