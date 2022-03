'BBB 22': Após reclamações, prova de resistência não terá tempo limitado

'BBB 22' tem nova prova de resistência, mas, deste vez, sem limitação de tempo. Foto: Globoplay

A Prova do Líder desta semana no BBB 22 é de resistência, porém sem limite de tempo. A dinâmica é patrocinada pela Avon e os brothers precisam se manter em pé segurando um objeto em formato de batom.

A base onde os participantes estão apoiados vai se inclinando. Além disso, o público tem o poder de interagir e escolher obstáculos aos quais eles serão submetidos ao longo da prova, como calor, frio, vento e chuva.

Na última prova de resistência da edição, a limitação do tempo gerou críticas dentro e fora da casa. Após 24 horas na disputa, o resultado foi decidido em um sorteio que consagrou Lucas como líder da semana.

Participantes, como Paulo André, e alguns telespectadores não acharam justa essa regra, uma vez que todo o esforço feito para resistir seria anulado e tudo se resolveria na sorte. Desta vez, a produção não quis manter o mesmo processo.

O primeiro brother a deixar a disputa foi Gustavo, após 7 horas. Em seguida, com 9 horas, Arthur Aguiar foi eliminado por apoiar os joelhos na base de acrílico em que eles ficam em pé.

Dinâmica da semana

A Prova do Líder segue até restar apenas um competidor. No sábado, 26, está prevista da Prova do Anjo, que dará ao vencedor o poder de imunizar alguém na votação de domingo, 27.

O líder indica um e os demais brothers votam no confessionário, colocando mais duas pessoas no paredão. O mais votado pela casa terá direito a um contragolpe. Todos, com exceção do indicado pelo líder, fazem a prova Bate e Volta.