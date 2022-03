'BBB 22': Após liderança de Lina, prova do anjo e conversa sobre voto marcam o dia

No 'BBB 22', Linn da Quebrada planeja emparedar Arthur e Paulo André conquistou a prova do anjo desta semana Foto: Globoplay

Após dezoito horas de prova, Linn da Quebrada conquistou a liderança no Big Brother Brasil 22, nesta sexta-feira, 25. Pedro Sooby, Paulo André e Douglas Silva desistiram da competição e isso deixou Arthur Aguiar revoltado.

O ator alegou que seus aliados "escolheram colocá-lo no paredão" com essa atitude e a amizade dos integrantes do camarote do quarto grunge está abalada. Na madrugada deste sábado, 26, Lina confirmou para as comadres que está cogitando colocar Aguiar na berlinda.

Mais tarde, aconteceu a prova do anjo que consagrou Paulo André como vencedor. O atleta foi para a final com Pedro Scooby e, após sua vitória, colocou Eslovênia e Lucas no castigo do monstro desta semana. Confira mais detalhes de tudo que conteceu neste sábado, 26, no BBB 22.

Alvo de Lina

No quarto do líder, Linn da Quebrada planejou colocar Arthur Aguiar no Paredão Foto: Globoplay

Após a vitória, Lina não perdeu tempo e já reuniu seu vip, formado por Eslovênia, Lucas, Natália e Jessilane, na mesa tática do quarto do líder para mostrar sua estratégia para o paredão, que acontece neste domingo, 27.

A sister pegou o boneco de Arthur Aguiar e mostrou para os colegas de confinamento que pretende emparedar o ator. "Eu acho que seria chato da minha parte indicar um dos meninos [PA, DG e Scooby], seria até incoerente pro público ver tudo isso, vocês não acham? Depois de um gesto tão bonito, parece quase uma facada nas costas".

Natália concorda e diz: "Isso está totalmente fora de cogitação, né?" Na última semana, Arthur também já tinha declarado que Linn da Quebrada era o seu próximo alvo.

Prova do anjo

Começou a final da Prova do Anjo! A disputa é entre Pedro Scooby X Paulo André #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/KTt3EUguFr — Big Brother Brasil (@bbb) March 26, 2022

A prova do anjo aconteceu na tarde deste sábado, 26, e apenas oito participantes puderam competir. No sorteio, foi definido que Arthur, Jessi, Paulo André, Eslovênia, Lucas, Natália, Scooby e Douglas Silva seriam os que teriam esse direito.

Primeiro, os brothers passaram por uma plataforma giratória e receberam jatos de água. Logo após, precisam lançar bolas em uma área determinada que simula um grande dente. O objetivo era acertar as bolas nos itens que se assemelhavam a "sujeiras" e tirar todas eles da pista.

Depois, foi preciso apertar um botão. Quem fosse mais rápido, venceria. O formato da disputa foi no estilo mata-mata. Pedro Scooby e Paulo André se classificaram para a final.

Paulo André venceu a prova

Na semi-final, Paulo André competiu com Natália e foi mais veloz que a sister. A mineira chegou a chorar no quarto sozinha, por se sentir frustrada, já que faltava apenas uma bola para conseguir concluir a prova.

Então, na rodada final, Pedro Scooby acabou saindo antes do comando de Tadeu Schmidt e a prova precisou ser refeita. Neste momento, Paulo foi mais rápido que o surfista e concluiu o desafio antes.

Assim que venceu a disputa, ele se uniu ao adversário de Douglas Silva para cantar parabéns para Dom, filho de Pedro que completa 10 anos neste sábado, 26.

Eslovênia e Lucas no castigo do monstro

Paulo André escolheu Eslovênia e Lucas para o Castigo do Monstro. Com isso, os dois saíram do VIP e agora estão na Xepa. #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/pioxzAQjBN — Big Brother Brasil (@bbb) March 26, 2022

O atleta escolheu Eslovênia e Lucas para o monstro dessa semana. O castigo consiste em uma fantasia de canoa, em que os dois precisarão permanecer juntos o tempo todo.

Além de vestir fantasias e cumprir tarefas determinadas pela produção, os monstros também perdem 300 estalecas cada. "Como a Eslô disse que sou coadjuvante no jogo dela, vou dar esse monstro pra ela pra movimentar o jogo", disse PA.