‘BBB 22’: Após Jogo da Discórdia, madrugada tem atrito e rompimento de alianças

No Jogo da Discórdia, a dinâmica exigiu que os brothers indicassem quem era o maior aliado no jogo e também apontassem alguém que não ganharia o prêmio de R$1,5 milhão. Foto: TV Globo

Segunda-feira é dia de Jogo na Discórdia no Big Brother Brasil. Desta vez, a dinâmica exigiu que os brothers indicassem quem era o maior aliado no jogo e também apontassem alguém que não ganharia o prêmio de R$1,5 milhão.

No paredão, Brunna não ganhou nenhuma placa. Junto com ela, ficou Linn da Quebrada. O recorde negativo ficou com Gustavo, com 5 indicações de “não ganha”. Ele entrou no jogo recentemente pela Casa de Vidro e já causou indisposição com parte da casa.

Laís usou o jogo para criticar Arthur Aguiar e disse que o ator teve medo de enfrentar Jade Picon. “Ele começou a fazer um complô contra mim e vai ter que me aguentar mais uma semana aqui na casa.”

“Eu não sou maior adversária aqui, você tem medo de enfrentar a Jade porque ela é f***. Você não é homem o suficiente porque você tem medo de colocar ela.”

Na sua vez, Arthur resolveu responder Laís. “Você no Jogo da Discórdia não se posiciona, resolveu se posicionar agora que a água bateu na bunda”. Ele ainda disse que não teria problema em indicar Jade caso fosse líder.

isso daqui pra mim foi o melhor momento desse jogo da discórdia #bbb22 pic.twitter.com/y8nrqx7xM9 — @paiva #bbb22 (@paiva) February 22, 2022

Como de costume, após a dinâmica, os participantes usaram a madrugada para esclarecimentos. Em conversa com Laís, Jessilane disse ser contra as estratégias de Arthur, Paulo André e Douglas.

“Tomar decisões que são contra meu caráter e valor, eu não vou fazer. Se isso for preciso para ganhar o programa, então não vou fazer. O que me trouxe aqui dentro é o que eu acredito”.

Jessi também afirmou não ter nenhum tipo de responsabilidade com Douglas e garantiu que Laís está dentro do seu top 10.

Quem também acabou se indispondo com Arthur foi Natália. A sister ganhou a imunidade do anjo por ele, mas a aliança dos dois não ganhou força, principalmente após a última votação em que seu grupo indicou Paulo André.

Para Natália, Arthur estava cobrando ela por ter dado a imunidade. “Não estou cobrando nada”, respondeu o brother.