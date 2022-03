‘BBB 22’: Após especulações de paredão falso, Dummy entra na casa e assusta brothers

Boninho tinha anunciado que iria fazer uma brincadeira para enganar os brothers do 'BBB 22' sobre paredão falso. Nas redes sociais, a apresentadora Ana Clara revelou que era ela que estava fantasiada de Dummy. Foto: Globoplay/ Instagram/ @bbb

A produção do Big Brother Brasil 22 tentou trolar os brothers após teorias na festa sobre um possível retorno de Jade Picon. Muita gente dentro da casa achou que a eliminação da sister se tratava de um paredão falso.

Às 12:40 a produção exigiu que os brothers se reunissem na sala, onde os doze participantes começaram a teorizar sobre o que estava acontecendo. Entre as especulações, além da volta da influenciara, uma formação de paredão relâmpago também passou pela cabeça dos confinados.

Arthur Aguiar demonstrou medo pelo retorno de sua rival e desejou que fosse uma prova do líder durante à tarde, o cantor lembrou que isso já havia acontecido uma vez, há alguns anos.

Faltando cinco minutos para uma hora, as portas da casa foram fechadas, os brothers não conseguiam ver o que estava acontecendo do lado de fora. Linn da Quebrada supôs que eles estariam montando algo como um show na área da piscina.

Com essa idéia, os brothers passaram a desejar um show de Naiara Azevedo. “Eu acho que a Naiara vai vir cantar”, afirmou DG. “Eu queria muito que a Naiara voltasse” comentou Jessi, comadre da eliminada.

“Não pode ser alguma coisa pra beneficiar todo mundo”, disse Vyni, que não acreditava que alguma coisa positiva poderia acontecer com aquele clima. “Coisa boa não vai ser, tô com frio”, DG comentou.

A sister Eslovênia desejava o retorno de Jade Picon, mas também esperava algo que dificultasse a convivência na casa. “Acho que vai ser uma prova que vai definir duas pessoas que estarão no paredão”, comentou Eslô.

“Ia ser impossível a gente acertar”, comentou Arthur Aguiar, que deixou claro que temia o retorno de Jade. “Pode até ser ela, mas não faz sentido ser dessa maneira. Se for ela eu vou fazer a mala”, disse.

O brother Eliezer foi quem captou o espírito da brincadeira desde o inicio. “Eles devem estar trolando a gente, já fizeram isso várias vezes”, comentou o affair de Natália Deodato. “Mas isso é outro nível, eu vou ficar muito put*”, DG parecia inconformado com a situação.

Quando as portas se abriram, os brothers procuraram entender o que estava acontecendo. O Dummy se escondeu na despensa e um cartão vermelho foi entregue ao líder, Pedro Scooby, que fez mistério para explicar o que estava acontecendo. “Atenção! Hoje tem prova do líder”, foi o que estava escrito no envelope. Todos os participantes passaram a caçoar de Arthur Aguiar com a situação.

Nas redes sociais do BBB, Ana Clara, apresentadora do Rede BBB adimitiu que ela era o verdadeiro Dummy. Pelo menos para a ex-BBB, a brincadeira foi divertida. "Vocês perderam a cara deles olhando para mim, quando eu saí do confessionario".

Na internert, houve quem se divertisse com a ideia, mas também quem achou que não deu certo. Brunna Gonçalves se divertiu com o desespero dos participantes que continuam na casa. "Boninho alugando um triplex na cabeça do povo da casa. Geral fritando", brincou a ex-sister.

