'BBB 21': Viih Tube vence a prova do líder

A influenciadora digital Viih Tube, participante do 'Big Brother Brasil 21', conquista a liderança Foto: Fábio Rocha/ TV Globo

A prova do líder realizada na noite desta quinta-feira, 15, no Big Brother Brasil 21 foi individual e dependia da agilidade e habilidade. Desta vez, todos os participantes estiveram presentes e nenhum foi vetado.

O objetivo era descer uma ladeira a bordo de um carrinho, com direito a uma espécie de remo, e fazer o mais próximo possível do tempo pré-determinado.

Em esquema de eliminação direta, os últimos a ficarem foi Fiuk e Viih Tube. Inclusive, ambos fizeram algo improvável: conseguiram empatar no quesito tempo na primeira etapa da prova.

Porém, ao executar a final, Viih Tube levou a melhor. "Essa é pra você, Thaís", disse a influenciadora digital. A aulixiar dentista foi a última a ser eliminada do BBB 21, com mais de 80% dos votos do público na terça, 14. Esta é a segunda vez que Viih Tube é líder no reality.

Agora, ela terá direito a fazer duas indicações para o paredão deste domingo, 18. Outros dois nomes mais votados pela casa devem concluir a formação, porém, direfentemente das outras vezes, cada um que entrar no confessionário deve votar em duas pessoas diferentes. Os dois mais votados pelos brothers disputam a prova bate-volta para tentar escapar da berlinda.