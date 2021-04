'BBB 21': Viih Tube é eliminada do programa com 96,69% dos votos 

Já no palco do programa, Viih Tube assumiu que errou na Prova do Líder em que Gilberto venceu e se tornou Líder Foto: Divulgação/TV Globo

A youtuber Viih Tube foi eliminada com 96,69% dos votos do Big Brother Brasil 21, na noite deste domingo, 25. Ela disputou a preferência do público com Fiuk e Gilberto, que tiveram, respectivamente, 2,6% e 0,71% dos votos.

"O público gosta de brincar, mas o público precisa fazer parte da sua brincadeira. Quem sai hoje é a Vitória", disse o apresentador Thiago Leifert, no discurso de eliminação.

"Me perdoa se eu magoei alguém, vocês estão no TOP 6 porque merecem. Muito foco para vocês!", falou a sister na saída da casa. Ela é a terceira participante com maior rejeição na eliminação, ficando atrás somente de Karol Conká e Nego Di.

Já no palco do programa, Viih Tube assumiu que errou na Prova do Líder em que Gilberto venceu e se tornou Líder.