'BBB 21': Vídeo mostra suposto rato dentro da cozinha do reality

Gilberto estava na cozinha com Sarah e Carla Diaz quando internautas viram a sombra de um rato andando Foto: Instagram/@gilnogueiraofc

Circulou nas redes sociais, nesta quarta-feira, 24, um vídeo de mais um integrante do Big Brother Brasil 21, que possivelmente está na casa desde a edição passada. Imagens da sombra de um suposto rato no reality show da Globo viralizaram no Twitter.

No vídeo, o participante Gilberto aparece na cozinha do BBB conversando com Sarah e Carla Diaz e, ao fundo, os internautas perceberam a sombra do animal andando no vão das luminárias.

Então, Tiago Leifert brincou e compartilhou um stories com a foto da sombra de um rato e escreveu "O rato preto está de volta", fazendo referência ao Genilson, do BBB 20.

Na edição passada do programa, outro usuário percebeu a presença de um suposto roedor nos armários da cozinha do VIP, gerando questionamentos dos internautas sobre a limpeza da casa. Horas depois, a preocupação tornou-se uma piada entre os espectadores, que apelidaram o animal de Genilson.

A brincadeira rendeu até um perfil oficial do rato no Instagram que, na época, tinha conquistado mais seguidores que alguns participantes da temporada.

O Estadão entrou em contato com a Globo para questionar a veracidade das imagens e se houve dedetização dos estúdios antes do BBB 21 começar. A emissora não respondeu até a publicação desta notícia.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais