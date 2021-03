'BBB 21' tem paredão falso neste domingo; saiba como vai funcionar

Rodolfo, líder da semana, terá de indicar duas pessoas ao paredão, que será falso. Foto: Fábio Rocha/Globo/Divulgação

No BBB 21 deste domingo, 7, haverá a formação de um paredão falso, conforme o diretor Boninho havia confirmado. Ao todo, serão quatro indicados para a berlinda, mas nenhum deles deixará a casa.

Após a saída de Lumena, os participantes do Big Brother Brasil cogitaram a possibilidade de ter sido uma ação falsa. "Num paredão como esse, tem três pessoas que erraram. Estranho falar só de um", comentou Sarah com Gil ao estranhar o discurso de Tiago Leifert.

Para a formação desse paredão falso, os brothers terão a indicação do líder, os votos da casa, contragolpe e prova para salvar uma pessoa. Confira a seguir como vai funcionar.

Indicação do líder

Primeiro, o líder da semana, Rodolfo, indicará duas pessoas: uma da xepa e outra do vip. No primeiro grupo estão Fiuk, Camilla de Lucas, Thaís, Projota, Pocah, Arthur, Carla Diaz e Juliette (que recebeu o castigo do 'monstro'). Na área privilegiada, com possibilidade de ser escolhido, estão Caio, Sarah, Gil, Viih Tube e João Luiz.

Votos da casa

A pessoa que receber o maior número de votos dos demais integrantes do reality estará no paredão falso. No total, 13 brothers poderão exercer esse poder.

Contragolpes

Cada pessoa indicada pelo líder, uma da xepa e outra do vip, deverá colocar mais uma na berlinda. Aqui, o paredão já estará com cinco pessoas. No entanto, uma vai salvar uma delas.

Prova Bate e Volta

Os indicados pelo líder não poderão participar da prova, apenas o mais votado da casa e os dois escolhidos pelo contragolpe. Eles vão disputar a chance de escapar e apenas um será salvo. No final, quatro estarão no paredão.

Decisão do paredão

A falsa eliminação será na terça-feira, 9, e o mais votado pelo público vai direto para um quarto secreto. Essa pessoa garante vaga na próxima prova do líder e ganha um veto do anjo, ou seja, poderá anular a decisão do anjo uma vez dentro do prazo de duas semanas.

Quem ficar em segundo e terceiro lugar no paredão também escapa do veto na prova do líder, assim como o quarto colocado, que também ganha voto com peso 2 na próxima votação. Nesse caso, deverá votar em apenas uma pessoa, mas com pontuação dobrada.