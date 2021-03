'BBB 21': Sarah ironiza pandemia de covid-19 e diz que 'não está sentindo nada'; veja

A consultora de Marketing Sarah Andrade, participante do 'BBB 21' Foto: TV Globo

Sarah Andrade, uma das participantes do Big Brother Brasil 21, fez declarações polêmicas em relação à pandemia do novo coronavírus. Ela contou para Arthur que, quando recebeu uma ligação do programa, antes de entrar no reality, estava em uma festa.

"Quando me ligou para a entrevista, falou para mim: 'Pandemia não existe pra você? Ninguém tá morrendo pra você?'. Oxi... e eu: 'Eu não tô sentindo nada'", declarou Sarah, rindo, durante festa de Fiuk na noite desta quarta-feira, 17.

No fim de 2020, especialistas já alertavam para o perigo das aglomerações vistas pelo Brasil durante as festas de Natal e reveillon. Cientistas explicam que, ao participar desses eventos, as pessoas ficam mais expostas ao contágio, o que acelera a transmissão da covid-19.

Na conversa, Arthur disse que contou, na entrevista para entrar no BBB 21, que estava tomando cuidado: "Quando eles falaram comigo sobre o assunto, eu segurei muito a onda. Eu ia só na casa de aluno meu", disse o instrutor de Crossfit.

Aguardando a assessoria de Sarah falar que não é que ela não sente nada no sentido podre da coisa ela só está entorpecida depois de tanto tempo de pandemia... pic.twitter.com/X76Joz6Jr8 — operação lydileite (@ly_carr) March 18, 2021

No Twitter, internautas se revoltaram com as declarações. "Tentem defender agora", escreveu uma internauta. "Ela tá errada e a real é que a maioria ali aglomerava antes do BBB", disse outro.

É sério que a Sarah ta achando graça de contar que estava numa festa FURANDO a quarentena quando recebeu a ligação pra entrar no BBB. E ainda completa que ela deve ter muita proteção de não ter pego COVID. Sem palavras #bbb21 — Sue Costa (@astrologueira) March 18, 2021

ela tá errada e a real é que a maioria ali aglomerava antes do bbb... juliette e arthur tiveram covid antes de entrar, mas pelo visto só a sarah é negligente... — rodrigo (@ruedrigu) March 18, 2021

Sarah negacionista total. Falando agora pro Arthur que quando ligaram pra ela pra confirmar o BBB, ela estava em uma festa em Barra de São Miguel. E que “não pegou COVID porque Deus não quis”. Ai, não vou passar mais pano pra ela não. #BBB21 — Michelle Bragantini ✌ (@mibragantini) March 18, 2021

Produção do BBB: "Não existe pandemia para você? Ninguém ta morrendo para você?" Sarah: "Oxe, (risos)... eu não to sentindo nada... (risos)" 3.149 mil pessoas que perderam a vida para a covid-19 APENAS ONTEM no Brasil. Que patético, Sarah. #bbb21 pic.twitter.com/C9cPowyRAG — Yan (@yankisner) March 18, 2021

Depois da repercussão negativa, a assessoria de Sarah Andrade alertou: "Nós, da equipe da Sarah, gostaríamos de frisar que discordamos de qualquer posicionamento que desrespeite a pandemia ou o isolamento social - independente da época, flexibilização dos decretos ou qualquer circunstância. Pedimos desculpas e reforçamos nossa solidariedade a todas as vítimas e famílias atingidas neste momento tão triste", diz a nota publicada nas redes sociais.

Pedimos desculpas e reforçamos nossa solidariedade a todas as vítimas e famílias atingidas neste momento tão triste. — Sarah Andrade ‍♀️ (@ssarahandrade) March 18, 2021

