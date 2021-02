'BBB 21': Sarah é a nova líder, após escapar de dois paredões

Sarah é a nova líder do 'BBB 21' Foto: Reprodução/ Globo

Após escapar de dois paredões, Sarah é a nova líder do BBB 21. Ela venceu a prova desta quinta-feira,18, e poderá indicar alguém para o próximo paredão.

Na tarefa, os participantes do reality precisavam encontrar a plaquinha com o formato de desodorante de um dos patrocinadores do programa.

Para isso, precisariam procurar o produto em três lugares: tanques com areias coloridas, slime e uma piscina de bolinha.

Dos 17 participantes, apenas oito passaram para a próxima fase. Arthur machucou o ombro e teve de abandonar a tarefa. Na segunda etapa da prova, Gil, Rodolfo, Viih Tube e Thaís não conseguiram localizar a última placa. Então, Tiago Leifert fez um desempate apenas com os quatro e quem venceu foi Gil.

Na reta final entre Fiuk, Caio, Gil e Sarah, a sister levou a melhor e se tornou a líder da casa, substituindo Karol Conká. Ela teve direito a escolher cinco colegas para destrutar da área vip ao longo da semana e convidou Gil, Juliette, Caio, Rodolfo e Fiuk.

Nas redes sociais, internautas vibraram com a liderança de Sarah. "Sarah é líder e o brasileiro tá mais feliz do que as crianças no início da quarentena", escreveu um espectador. Em linhas gerais, no Twitter, não era raro frases como "só assim o brasileiro volta a sorrir". Confira.

Meu momento favorito do #bbb21 ate agora sim pic.twitter.com/QFJaOz98Nc — BBBabi (@babi) February 19, 2021

A felicidade da Juliette e do Gil pela vitória da Sarah. Eu amo meu G3!!! #BBB21 #sarahlider pic.twitter.com/oTeNxKZNKl — (@Madxxbb) February 19, 2021

Sarah líder e o brasileiro tá mais feliz doq as crianças no início da quarentena Sarinha / O G3 / os 3 pic.twitter.com/W5zyk5KMm5 — patroa falsificada - weee (@vivish_kk) February 19, 2021

Aquelas = sarah Churubei churubai = Juliette tchaki tchaki = Gil MEU G3 AGORA TEM DANCINHA #BBB21 pic.twitter.com/ln617hguXj — Rafa 0,37% (@shhconfident) February 19, 2021

