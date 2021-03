'BBB 21': Rodolffo, Fiuk e Carla Diaz estão no paredão

Rodolffo, Fiuk e Carla Diaz formam o mais recente paredão do 'BBB 21' Foto: TV Globo/ Fábio Rocha

Formação de paredão "dramática", como diria Tiago Leifert, na noite deste domingo, 21, no Big Brother Brasil 21. Isso porque Gil, que é o líder da semana, estava em dúvida sobre a indicação ao paredão até o último minuto antes do ao vivo. A ideia dele era votar em Arthur, porém, decidiu enviar Rodolffo para a berlinda.

Em seu discurso de justificativa, Gil disse que não gostou de piadinhas que foram feitas pelo sertanejo e que poderiam magoar alguns telespectadores. Rodolffo, no dia anterior, havia feito uma piada em relação ao fato de Fiuk estar usando um vestido. O filho de Fábio Jr. ficou ofendido e demonstrou descontentamento na hora. Quando Fiuk saiu do quarto, Rodolffo indagou para Sarah: "Como é que leva os meninos de vestido pras boates lá em Goiânia, Sarah?". E a sister responde: "Dá pra levar... (breve silêncio) olhando "os homi tudo" bruto?". E Gil finaliza: "Mas é uma chance de eles mudarem". A conversa entre eles continuou, mas a edição do programa abaixa totalmente o áudio e coloca uma trilha sonora no lugar.

O voto de hoje de Gilberto foi decidido a partir de sua intuição, principalmente após ter se sentido desconfortável com atitude do Rodolffo em relação ao vestido de outro participante. Atitude essa, a qual fez o Gil refletir dores já vividas pic.twitter.com/iwLZ3lJzxY — Gilberto Nogueira (@gilnogueiraofc) March 22, 2021

HOMOFOBIA E MACHISMO NÃO SÃO PIADAS! Em conversa com Gil nesta madrugada, Fiuk se mostrou extremamente desapontado com o fato de ter sido alvo de piadas e zombarias machistas e homofóbicas vindas de Rodolffo, envolvendo seu cabelo e o vestido que estava usando! #BBB21 pic.twitter.com/JN69qTIX0Q — FIUK (@Fiuk) March 22, 2021

Se o Rodolfo se incomodou com o “vestido” do Fiuk Como ele vai sobreviver a festa Rainbow do Gil? #RedeBBB #BBB21 — Silvero VACINA JÁ (@silveropereira) March 22, 2021

Carla e Fiuk já estavam no paredão automaticamente quando desistiram da prova de liderança e a casa ainda precisaria votar, porém, duas pessoas receberam o mesmo número de votos: Caio e Juliette. A decisão ficou a cargo de Gil, que teve de dar o 'voto de minerva'. O economista teve muita dificuldade na escolha, já que teve desavenças com Juliette nas últimas semanas. Mesmo assim, ele escolheu Caio.

Líder Gilberto desempata a votação da casa e indica Caio ao Paredão#RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/NSFVpzPJ4D — Big Brother Brasil (@bbb) March 22, 2021

A prova bate-volta foi disputada entre Caio, Carla e Fiuz. Eles precisariam passar por três fases da tarefa, em um ambiente que seria a réplica de um hotel. Na parte inicial, precisaram abrir as portas de um quarto. Depois, teriam de descobrir em qual prato estava o café da manhã. Na sequência, deveriam acertar em qual das camas estaria o símbolo da marca patrocinadora. Caio teve mais sorte nessa e escapou do paredão.

Até a noite desta terça-feira, o público vota no participante que dever sair do programa entre Rodolffo, Fiuk e Carla Diaz.

Quando o paredão já estava formado, Tiago Leifert pediu para que Gil pegasse uma urna com os nomes dos participantes. O primeiro a sair foi o de Juliette: "Quem você quer saber o voto?", perguntou o apresentador. E a advogada diz que queria saber quem Sarah queria no paredão. A consultora de Marketing disse que votou em Juliette. O momento foi comentado nas redes sociais, já que as duas sempre foram amigas ao longo do reality.

ESSE MOMENTO ENTROU PARA A HISTÓRIA Gilberto sorteando a Juliette e ela pedindo para saber o voto da Sarah #BBB21 #BBB pic.twitter.com/5SPOmrimru — Zé Peteleko (@zepeteleko) March 22, 2021

A Sarah Judas votou pra Juliette ir pro paredão mais o Gil salvou ela, a Juliette ainda descobriu tudo no dedo duro KKKKKKKKKKK Que sabor BRASEEEL!!! #ParedaoBBB #BBB21 #ForaCarla pic.twitter.com/et93OIqGZn — Tássio Monteles ❤️ (@tassio_monteles) March 22, 2021

Esse edit ficou perfeito. Juliette tem que se vingar da Carminha Sarah.#BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/k5zt7f68RU — Zé Henrique (@JosHGuaxupe) March 22, 2021

Eu lembrando que já Shippei a amizade da juliette com Sarah#BBB21 | torcida da juliette | pic.twitter.com/OxZ6EtY1zJ — 04Mateus_Sousa (@04Mateus_suosa) March 22, 2021

