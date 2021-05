'BBB 21': Reality supera 1 bilhão de interações no Facebook e Instagram

O 'Big Brother Brasil 21' rendeu mais 167 milhões de posts e comentários nas redes sociais Foto: Reprodução / GloboPlay

O público do Big Brother Brasil 21 não só assistiu o programa, mas também comentou e engajou nas redes sociais. O reality show da Globo não teve somente audiência na televisão, mas também no Facebook e Instagram.

Dados do Facebook e da plataforma CrowdTangle mostraram que, nos últimos três meses, os brasileiros fizeram mais de 167 milhões de posts e comentários sobre o BBB na rede social. Além disso, juntando os 20 perfis dos brothers no Instagram, foram mais de 1,1 bilhão de interações nas publicações feitas por meio das contas pessoais de cada um na plataforma, no mesmo período.

Outro dado interessante é que o competidor Arcrebiano, apesar de ter sido o segundo eliminado do programa, ficou entre os três brothers mais mencionados desta edição no Facebook, juntamente com Gilberto e Juliette.

BBBs no Instagram

A campeã desta edição, Juliette Freire, também alcançou o título de participante com mais seguidores no Instagram. Atualmente, com mais de 27 milhões de pessoas seguindo o perfil dela, a paraibana teve um crescimento de mais de 17.700% na rede social, considerando a data de início do programa.

Gilberto Nogueira, hoje com mais de 12 milhões de pessoas que acompanham o perfil dele, foi o segundo a atrair mais seguidores, seguido por Lucas Penteado, atualmente com mais de 10 milhões.

O ator foi também o brother que mais ganhou novos seguidores em um único dia. Em 7 de fevereiro, quando ele pediu para sair do reality, 3,6 milhões de pessoas começaram a seguir o perfil.

Brigas por comida, festas e desafio do monstro no Facebook

Neste ano, as brigas por comida foram os temas mais mencionados nas conversas no Facebook sobre o BBB 21, com os termos queijo, leite condensado e arroz, nesta ordem, aparecendo como os mais usados neste contexto.

Com duas festas por semana, os brothers puderam aproveitar diversos shows ao longo desta temporada. As apresentações de cantores na casa que geraram mais publicações e comentários foram a do Daniel, Luan Santana e o DJ Alok. Já as festas dos líderes, o pódio em menções ficou para a Festa do Fiuk, Festa do Arthur e Festa da Sarah.

Os castigos do monstro geraram discussões e risadas dentro da casa e muitos comentários fora dela. De todos os castigos da edição, os mais falados no Facebook foram 'o extraterrestre', realizado por Gil e Sarah, 'flor e abelha', feito por Gil e Lucas e a dupla 'frango e brócolis', vividos por Pocah e Projota.

Grupos e memes

Mais de 7 milhões de pessoas no Brasil participam de grupos relacionados ao Big Brother Brasil, no Facebook. Entre as principais hashtags estão #boninho, onde fãs e torcidas marcam o diretor do reality para falar com ou sobre ele, além das hashtags oficiais da programação como #RedeBBB e #bbbaovivo.

Já no Reels do Instagram, criadores de conteúdo, torcidas e público aproveitaram os momentos mais marcantes do programa, que viraram meme, para criar vídeos divertidos:

Dublagens de momentos icônicos da edição:

O criador de conteúdo Beto Martine fez uma releitura da briga de Gil e Pocah, com um estilo vogue, dançando enquanto dubla a discussão.

Já o ator Silvero Pereira se fantasiou como os moradores da casa para dublar diversos momentos como os desafios de Projota na xepa, a discussão de Lumena com Juliette, Viih Tube vencendo a prova de resistência, entre outros.

Músicas e remixes

O produtor musical @esrevezmrdan criou um funk com a fala de Gil sobre Karol Conká e remixou a voz de Juliette. O Dennis DJ produziu um áudio original, pedindo a permanência da maquiadora. Ele também recriou a voz do big fone para comunicar alguns recados que todos gostariam de dar para os moradores da casa.

Já o jovem MC Np fez uma música especial para a vencedora, falando da jornada dela no reality.

Desafios de maquiagem

Desafios de make também usaram o BBB 21 de referência, como é o caso da Luciene Kiessi que se transformou no Rafael Portugal e Letícia Gomes que, através da maquiagem, virou a paraibana vencedora do programa.

Fiuk

A participação de Fiuk também rendeu memes fora da casa. Começando com o vídeo da Glória Pires esclarecendo que não era a mãe dele e fechando com o vídeo em que um fã brinca com Fábio Jr. e pede para que ele pague uma pensão. Confira abaixo os conteúdos:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais