'BBB 21': Projota se revolta com indicação de Fiuk ao paredão; veja

A formação do paredão do Big Brother Brasil neste domingo, 14, foi tensa. Isso porque, após imunizar Arthur com o anjo, Fiuk, que é líder, indicou Projota direto ao paredão.

Os três mais votados da casa, Pocah, Thaís e Gil, puderam disputar a prova bate-volta. O objetivo era estourar alguns balões que estavam no chão do gramado da casa e encontrar aquele que tivesse papeletes dourados dentro. Gil teve sorte e pontaria e levou a melhor, escapando do paredão.

O mais votado pelo público nesta terça-feira, 16, será eliminado do BBB 21. Após o programa ao vivo, Projota e Arthur ficaram indignados com a indicação de Fiuk e o questionaram na cozinha da casa.

"Mas tem que fazer parte do jogo", disse o filho de Fábio Jr. Projota retrucou: "Tudo faz parte do jogo. Agora você me colocar como Líder (para a indicação do paredão), não tem como eu aceitar isso. Foi uma apunhada nas costas, não estava esperando".

A conversa terminou depois de um clima muito tenso. Em outro local da casa, Arthur e Projota, aliados de jogo, desabafaram sobre a situação.

"Eu faço questão de tocar o terror na festa dele na quarta-feira. Moleque do caramba, mimado da p****", ameaçou Arthur. A atriz e cantora Cleo, irmã de Fiuk, lamentou a conduta dos participantes. "Gente? Tá uma tortura assistir isso", escreveu na legenda do Twitter.

"Cuzão da porra. Eu faço questão de tocar o terror na festa dele (Fiuk) quarta-feira. Moleque mimado do caramba, vai se foder! Sonso do caralho." -Arthur Gente????? Tá uma tortura assistir isso REAL — CLEO (@cleo) March 15, 2021

Em outro momento, em tom ameaçador, Projota fala com Pocah sobre a indicação que Fiuk fez. "Só falo uma coisa...ou ele vai se arrepender, porque eu vou sair pela porta e a mão dele vai estar suja de sangue, tá ligado, ou ele vai se arrepender se eu ficar. Porque sangue vai ter de todo o jeito, sacou? Se eu ficar, meu objetivo de vida aqui, véi, é caçar ele até ele sair. Ou empurrar ele pela porta até ele sair", finalizou. Pocah ficou em silêncio e abaixou a cabeça.

Assista ao vídeo:

Os internautas também ficaram indignados com o fato de Projota dizer que daria "uma voadora" em Fiuk. Confira:

Nesta terça-feira, o público conhecerá o novo eliminado do reality, entre Projota, Pocah e Thaís.

