'BBB 21': Projota é eliminado com 91,89% dos votos do público

O rapper Projota, elminidado do 'BBB 21' com 91,89% de rejeição do público Foto: Instagram/@bbb

Projota foi o sexto eliminado do Big Brother Brasil 21 na noite desta terça-feira, 16. Ele obteve 91,89% dos votos do público, índice de rejeição semelhante ao de Lumena, Karol Conká e Nego Di. Thaís recebeu 6,72% dos votos e Pocah, 1,39%.

Esta foi a primeira eliminação após o paredão falso, que tirou Carla Diaz do programa e a deixou no quarto secreto por três dias, com direito a assistir os principais momentos dos participantes na casa.

Quando Tiago Leifert anunciou a saída do rapper, Arthur, companheiro de reality, deu um abraço longo no amigo.

Fiuk, o líder que o indicou ao paredão, colocou as mãos a boca, demonstrando perplexidade.

Assista ao vídeo:

Thaís e Pocah foram consideradas, por muitos dentro da casa, como 'plantas', ou seja, pessoas que não têm relevância no programa. A saída de Projota fez com que os internautas reagissem sobre o assunto e publicassem diversos memes e piadas.

Diz aí, Projota ️️️ #BBB21 Tchau Projota | até o Fiuk| Caralho 91% pic.twitter.com/PrIK532rRp — zampieri ت (@pedroozampieri) March 17, 2021

91,89%!!!!!!!! Por essa rejeição nem a gente esperava! #BBB21 Caralho 91% / quase 92% / tchau Projota pic.twitter.com/8qHetO2xMU — a + surtada (@3runaandrade) March 17, 2021

CARALHO 91,89% ELIMINADO PELAS PLANTAS, O SABOR KKKKKKKK . . . .#BBBAEliminacao / Tiago Leifert / Tchau Projota / Projota / Sim Projota / Projota e Arthur / Hoje o Projota pic.twitter.com/7bdf0ha8JS pic.twitter.com/rJkwOtjd6X — Nanda (@nandasenn4) March 17, 2021

PROJOTA PASSADO COM A REJEIÇÃO KKKKKKKK CARALHO 91% Caralho 91% / que vt / Tchau projota / garota exemplar/ Bafo de rabada / de trouxa / alfinetei não mentiu / para sempre Juliette / Bíblia / então vem pegar / vergonha alheia / hoje o Arthur #bbb21 pic.twitter.com/EycOXSXSdZ — Denis O Pimentinha (@eu_denissilva) March 17, 2021

COMPLETAMOS AS FOTOS OBRIGADO BRASILL!!!!!! Caralho 91%, Tchau Projota#BBB21 pic.twitter.com/KyMR1B2dbx — Marquesa (@miifps) March 17, 2021

Sobre a lamentação de Arthur também. Após a saída de Projota, o participante chorou e preferiu se afastar dos colegas em um dos quartos da casa, visivelmente abalado. Carla Diaz, o par romântico dele no reality, tentou consolá-lo. O comportamento do casal também foi ironizado nas redes sociais.

O Arthur acabou de perder o grande amor da vida dele, vai ter que se contentar em ficar com Carla mesmo kkkkkkkkk#BBB21 Tchau Projota | até o Fiuk| Caralho 91% | Calma Arthur | Tiago | Globo | até o Fiuk | Agora a Carla pic.twitter.com/PPHD500JXe — ⃤Lipe×͜× #BBB21 (@Lipe_Gon) March 17, 2021

O arthur indo dormir hoje sem o esposo vulgo projota :'(#BBBB21 | Carla e Arthur | Sim Projota | Que VT | BAFO DE RABADA | Bananas de Pijamas | Vila | tchau projota | #BBBAeliminação pic.twitter.com/Q3YxENMJtJ — sam (@samuelbessaz) March 17, 2021

Depois que saiu do programa, Projota participou de entrevista ao vivo no site GShow e terá, nesta quarta-feira, 17, a tradicional entrevista com Ana Maria Braga, no Mais Você, no quadro 'café com o eliminado'.

VEJA TAMBÉM: Quem são os participantes do 'BBB 21'