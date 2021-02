‘BBB 21’: Pocah passa mal durante festa da líder após consumo de bebida alcoólica

A cantora e influenciadora digital Pocha, participante do ‘Big Brother Brasil 21’ Foto: TV Globo

Os participantes do Big Brother Brasil 21 aproveitaram muito a festa da líder na noite desta segunda-feira, 22. O tema escolhido por Sarah foi ‘Los Angeles’, com direito a limusine e muita champagne.

Também houve muita dança e performance dos BBB’s. A festa, que seria na quarta, teve de ser antecipada por causa do Campeonato Brasileiro, e ocorreu antes da noite do paredão, que será nesta terça. Estão na berlinda Karol Conká, Arthur e Gil.

No meio da festa de Sarah, os brothers cantaram parabéns para Vitória, de cinco aninhos, filha de Pocah. A cantora levantou, com os braços para cima, um bolo de chocolate .

“Eu amo a minha filha! Te amo, você é tudo na minha vida, minha melhor vitória, minha melhor conquista, meu motivo maior de viver! Queria muito poder de abraçar”, falou a cantora, aos prantos, visivelmente emocionada.

Ao avançar das horas, Pocah desmaiou e foi socorrida por companheiros. As câmeras da festa foram redirecionadas para o quarto e o público ficou alguns minutos sem acompanhar o que estava ocorrendo. “O que está acontecento?”, escreveram os administradores da conta da influenciadora no Twitter.

GENTE O QUE É QUE TÁ ACONTECENDOOOOOO??? — POCAH (@Pocah) February 23, 2021

Eu tô passando mal aqui! Kd elaaaaa??? — POCAH (@Pocah) February 23, 2021

Depois de alguns minutos sem câmeras no local, as imagens voltam com Pocah já sendo amparada por Viih Tube, que aconselha a amiga a tomar refrigerante para ficar sóbria. "Amiga, eu tô muito doida”, disse Pocah.

Foi só uma quedinha de pressão motivada pelos drinks AIN VIVIANE CE AINDA MATA NOIS DO CORAÇÃO pic.twitter.com/LbPraFNcPG — POCAH (@Pocah) February 23, 2021

Parece que mamãe tá no confessionário tomando glicose. Todos os limites da bebida aparentemente foram atravessados — POCAH (@Pocah) February 23, 2021

“To bebendo porque to feliz, mas também to bebendo porque to chateada. To triste. E não adianta falar, porque to triste”, desabafou Pocah no quarto com os amigos após o fim da festa.

Os internautas ironizaram as performances da cantora após o consumo exagerado de bebida. “A Pocah voltou para a festa morrendo de cantar, pulando, dançando...nem parece que há 10 minutos beijou o chão”, escreveu uma seguidora no Twitter.

a pocah voltou pra festa morrendo de cantar pulando dançando nem parece que a 10 minutos atrás beijou o chão — lourena (@lourealitys) February 23, 2021

Gente, eu quero o que a Pocah bebeu hoje! — Felipe Xarelli (@XarelliComXis) February 23, 2021

