'BBB 21': Nego Di e Lucas Penteado vencem a primeira prova

Nego Di e Lucas Penteado cantaram e fizeram rima para passar o tempo durante prova de imunidade Foto: Reprodução/ Globo

O Big Brother Brasil 2021 estreou nesta segunda-feira, 25, e as primeiras horas na casa já foram marcadas por uma prova de resistência onde o prêmio é imunidade no primeiro Paredão. A pedido do apresentador Tiago Leifert, os participantes se dividiram em duplas e a disputa, que começou às 23h50, seguiu madrugada adentro. Nego Di e Lucas Penteado foram os vencedores depois de quase 9 horas de prova, derrotando Gilberto e Sarah.

A prova consistiu em fazer entregas. No telão aparecia a cor do colete da vez (branco ou vermelho), o produto a ser entregue e o tempo. O jogador encontrava o produto e entregava na casinha correspondente ao seu número, antes que o tempo terminasse. Depois o jogador deveria voltar para a sua base e aguardar a próxima entrega.

A primeira dupla a deixar a prova foi Caio e Rodolffo, depois Carla Diaz e Camilla de Lucas saíram, e Karol Koncá e Arcrebiano foram os próximos. Já passava de 4 horas de prova quando Thaís e João Luiz perderam. A disputa seguiu acirrada e pouco antes de completar 8 horas, Pocah e Kerline foram eliminados.

Nego Di e Lucas Penteado seguiram na disputa por mais uma hora com Gilberto e Sarah até a sister errar o produto que deveria ser entregue na rodada. Ao serem eliminados, Gilberto e Sarah choraram. A dupla vencedora comemorou muito e foi aplaudida pelos outros participantes.

Os seis brothers e sisters que já iniciam imunizados por voto popular estão em uma casa separada e não participam das primeiras disputas.