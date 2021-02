'BBB 21': ‘Melhores rivais’, diz Karol Conká sobre relação com Sarah

Karol Conká diz que ela e Sarah são 'melhores rivais' Foto: Globo/ João Cotta| Globo/ João Cotta

Após a eliminação de Nego Di no Big Brother Brasil 21, nesta terça-feira, 16, Sarah, que também estava no Paredão desta semana, falou sobre a sua relação com o ex-brother e com Karol Conká, que foi quem a colocou na disputa da eliminação.

Ela explicou que não conseguia interagir com o comediante e que, em contrapartida, conseguia ter uma boa relação com a cantora. A rapper concordou e disse que elas eram as “melhores rivais”.

“Eu chego perto da Karol, ela dá abertura. A gente nunca parou de se falar. Até quando eu senti que ela estava meio estranha, eu já sabia que ela ia me colocar no paredão, eu não parei de falar com ela. Ela não parou de falar comigo", disse Sarah.

"Eu gosto da Sarah. Um dia, eu falei: 'Sarah, eu gosto de você por mais que você não goste de mim', porque eu achava que ela não gostava de mim (...) Tem pessoas que eu não botaria no Paredão, não botei, mas não quero contato lá fora”, explicou Karol.

“A Sarah, eu botei [no paredão] e quero contato lá fora. Isso é um jogo, a gente tem que enxergar com maturidade e com leveza... Eu e Sarah, melhores rivais, porque não é rival de verdade", finalizou a cantora.

Sarah estava no paredão com Nego Di e Fiuk, por indicação da líder Karol. A sister recebeu apenas 0,37% dos votos, Fiuk teve 0,87% e Nego Di bateu o recorde de rejeição do reality show da Globo e saiu com 98,76% dos votos.

