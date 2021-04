'BBB 21': Ludmilla será a atração na noite deste sábado

A cantora Ludmilla se apresentará para os participantes do 'BBB 21' neste sábado Foto: TV Globo

Ludmilla será a atração da festa deste sábado, 3, no Big Brother Brasil. A cantora, técnica do The Voice+, irá agitar a noite com os participantes do BBB 21.

"Como quero ver aquela galera feliz, entusiasmada e animada! Podem esperar um show incrível, muito fervo, muita energia positiva e muito quadradinho", afirma.

Entre as músicas tocadas por Ludmilla estão Rainha da Favela, Bom e Pulando na Pipoca.

“A ansiedade está a mil! Queria muito poder pular na pipoca com eles igual no ano passado. Dessa vez não vai rolar, mas espero que sintam toda a minha energia e alegria em estar ali, devolvendo um pouco do entretenimento que eles nos entregam”, comenta.

Nas redes sociais, Ludmilla perguntou aos internautas quais músicas gostariam de ouvir no BBB 21.

HOJE TEM SHOW DA LUD NO BBB GALERAAA que música não pode faltar? pic.twitter.com/QVLYZzKOsb — Ludmilla ⚽️ (@Ludmilla) April 3, 2021

Esta não é a primeira vez que Ludmilla participa do Big Brother Brasil. A cantora já esteve na final do BBB 16 e no BBB 20.

Neste domingo, 4, haverá a formação do próximo paredão da casa.

VEJA TAMBÉM: Quem são os participantes do 'BBB 21'