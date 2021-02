'BBB 21': Italianos fazem mutirão para eliminar Gilberto; entenda

Dayane Mello é finalista do BBB versão Itália com a ajuda de brasileiros e italianos fazem mutirão para eliminar Gilberto Foto: Instagram/ @dayanemelloreal| Instagram/ @gilnogueiraofc

O paredão desta semana do Big Brother Brasil 21 está repercutindo também internacionalmente. Nas redes sociais, os telespectadores do Gran Fratello VIP, versão italiana do BBB, estão organizando um mutirão para fortalecer Karol Conká e eliminar Gilberto.

Essa mobilização acontece depois que a participante brasileira Dayane Mello, que não é a favorita do público da Itália, recebeu grande apoio de seus conterrâneos e se manteve na final do reality.

Então, desde o anúncio do paredão brasileiro desta semana, internautas italianos começaram o movimento intitulado Fuori Gilberto e Forza Karol, em português Fora Gilberto e Força Karol, como forma de vingança.

Os italianos estão votando para eliminar o Gilberto pra vingar os brasileiros que votam na Dayane no BBB Itália. #BBB21 pic.twitter.com/5m8niQ9MFg pic.twitter.com/SFrwCx6kJO — May (@MayBlossomNS) February 22, 2021

No entanto, a Itália tem pouco mais de 60 milhões de habitantes, contra quase 210 milhões de brasileiros. Apesar desse mutirão internacional talvez não ser suficiente para eliminar Gilberto, alguns telespectadores brasileiros se preocupam que o empenho diminua a rejeição de Karol.

"A Karol não vai sair com rejeição maior que o Nego Di porque os italianos torcedores do Tommaso [participante do Grande Fratello VIP] estão votando no Gilberto. Toda porcentagem do Gilberto será de fora do país", comentou um internauta.