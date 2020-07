'BBB 21': Globo encerra inscrições para o próximo 'Big Brother'

Rafa, Manu e Thelma, finalistas do 'BBB 20'. Foto: Reprodução de 'BBB 20' (2020) / Globo

As inscrições para o BBB 21 estão encerradas, informou o site da Globo nesta quinta-feira, 23. De acordo com Boninho, diretor do reality show, "foram 90 mil vagas distribuídas por todo Brasil".

"A última região que ainda tinha inscrições abertas, o Sudeste, completou o número de vagas. Assim, as cinco regiões do país tiveram suas inscrições encerradas", diz nota divulgada pela produção do Big Brother Brasil.

Na sequência, explica-se que o contato com selecionados para entrevistas virtuais será realizado por e-mail. "Devido à pandemia do novo coronavírus, as entrevistas para o BBB 21 serão realizadas de forma virtual", completa o comunicado.