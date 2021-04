'BBB 21': Fiuk vence a última prova do reality e está na final

Gil do Vigor e Fiuk ficaram até o final na última prova de resistência do 'Big Brother Brasil 21' Foto: Instagram/@bbb

A última prova de resistência do Big Brother Brasil 21 durou mais de 10 horas. Logo depois da eliminação de Pocah na noite desta quinta-feira, 30, Tiago Leifert avisou aos brothers para colocarem roupas confortáveis e irem ao banheiro.

Eles precisariam ficar agarrados a um pilar em um carrossel. Ao longo da brincadeira, jatos de água e de vento os atingiam.

O carrossel, que girava para os dois lados em momentos alternados, tinha velocidades de leve a forte. Na reta final, Gil e Fiuk disputaram e o filho de Fábio Jr. levou a melhor.

Nas redes sociais, internautas fizeram comparações da prova de resistência a brinquedos de parques de diversões e até mesmo o carrossel em que Dona Florinda e Professor Girafales protagonizam uma cena de amor no seriado mexicano Chaves.

ESSA PROVA DE RESISTÊNCIA SÓ ME LEMBROU ESSA CENA KKKKKKKK BBB 22 #ProvaDoLider Cami Ju Gil Menos o Fiuk pic.twitter.com/2VgAUlPVVl — Yas (@yasminsousam) April 30, 2021

A prova de resistência do bbb hj é exatamente assim: #bbb21 #BBB22 pic.twitter.com/SaW8BbMpYF — Carlos Henrique (@HCarlox_) April 30, 2021

quando o tiago disse que ta liberado vomitar na prova de resistência do bbb já imaginei algum estagiário recriando a cena desse clássico cinematográfico #bbb21 pic.twitter.com/3ZR3NVnTDe — lucas (@lucasxfialho) April 30, 2021

As únicas coisas que poderiam eliminar o participante da prova seriam dormir ou pedir para sair. Não era permitido urinar, por exemplo, mas Tiago Leifert disse que o vômito não seria critério de eliminação. Ao longo da prova, Camilla de Lucas se sentiu mal e teve de desistir.

Prova de Resistência #BBB21: Camilla de Lucas deixa a Prova • #RedeBBB pic.twitter.com/6Ik4Hi8RJM — Big Brother Brasil (@bbb) April 30, 2021

Momento em q Camilla é retirada da #Provafinal Eu tô em prantos.#BBB #BBB21 PROVA DE RESISTÊNCIA https://t.co/He1nfMFmA8 — TROCA-TROCA DE FOFOCA (@bbb_comentador) April 30, 2021

A segunda a sair durante a madrugada foi Juliette.

Com a saída de Gil, Fiuk está na final do Big Brother Brasil 21. O novo paredão, que será definido no domingo, 2, é composto por Juliette, Camilla de Lucas e Gilberto.