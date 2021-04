‘BBB 21’: Famosos se manifestam sobre caso de racismo contra João Luiz

Durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 5, João Luiz revelou que Rodolffo comparou seu cabelo à peruca do homem das cavernas Foto: Reprodução / GloboPlay

Mais um caso polêmico chamou a atenção para o Big Brother Brasil 21 nesta segunda-feira, 5. Durante o Jogo da Discórdia, João Luiz expôs um comentário racista direcionado à ele pelo cantor Rodolffo Matthaus.

O sertanejo comparou o cabelo black power do professor de geografia com a peruca da fantasia do Monstro de homem das cavernas. O caso gerou diversas reações na internet.

Antes do caso ser discutido no jogo, a cantora Ludmilla fez um show ao vivo durante a festa na casa do BBB no sábado, 3, e mandou seu recado: “Respeita o nosso funk, respeita a nossa cor, respeita o nosso cabelo”. A cantora também pediu respeito nas redes sociais.

João, muita força nesse momento, seu black é lindo! É muito difícil passar por situações como essa, mas temos que manter a nossa cabeça erguida sempre e termos voz ativa pra que nos respeitem. JOÃO LUIZ MERECE RESPEITO — Ludmilla ⚽️ (@Ludmilla) April 3, 2021

"Respeita o nosso cabelo" A frase dita pela @Ludmilla durante o seu show no #BBB21 serviu como um afago para o @joaoluizpedrosa , que está cansado de sofrer c/ certos comentários sobre seus cabelos. Por que o cabelo Black Power ainda causa tanto estranhamento? Evolui sociedade! pic.twitter.com/TcWjoRuy76 — PetitAbel #BBB21 (@petitabell) April 5, 2021

Os administradores das contas de João Luiz e Camilla de Lucas fizeram postagens sobre o assunto no Instagram. "Também nos solidarizamos com todas as pessoas que diariamente passam algo como o desprezível ocorrido de ontem anoite no jogo da discórdia. Nós estamos juntos com vocês.", escreveu a equipe do professor. Na conta da influenciadora, a postagem começou dizendo: "Hoje, no jogo da discórdia, aconteceu uma cena para além do jogo e que, infelizmente, é reflexo de como a nossa sociedade foi estruturada”

Outros ex-participantes do BBB também se manifestaram. Lucas Penteado escreveu: “Força mano. Nosso cabelo é lindo”. Lumena Aleluia aplaudiu os brothers: “João Luiz e Camilla de Lucas deram uma aula hoje! Protagonismo é todo dele. Que força!”.

Muito obrigada pelas mensagens falando sobre a falta que fiz no programa! Porém, lá dentro tem pessoas muito brabas competentes em defender as nossas causas. @joaoluizpedrosa e @camilladelucas deram uma aula hoje! Protagonismo é todo deles. Que força! ✊✊✊ — Lumena Aleluia (@LumenaAleluia) April 6, 2021

Será que sobrou algum racista pra passar pano? Cadê a galera que tava aqui dizendo que era mimimi? Mais uma vez: João vc é GIGANTE!!! Aproveitem e sigam o João no Ig, pessoas pretas costumam ter menos seguidores, mas vcs vão dizer que é mimimi também❤️ — Thelma (@thelminha) April 6, 2021

Veja a reação de outros famosos:

João, você me representa, cara. Hoje vou te acolher em meus braços quando sonhar. Te amo. @joaoluizpedrosa — Elza Soares (@ElzaSoares) April 6, 2021

“Mimimi” é a dor do outro que não dói em você. João, seu black é lindo, poderoso e me encanta. Viva a nossa ancestralidade e aos instrumentos de resistência e cultura! #BBB21 pic.twitter.com/ajd95Yrxcj — Lucy Ramos (@lucyramos) April 3, 2021

JOÃO MERECE RESPEITO e me desculpa por isso!!!! perdão, mesmo! eu não sei até que ponto isso se torna uma culpa minha, mas nessa situação me vejo fazendo o mínimo. quando machucamos as pessoas, desculpas não mudam, mas são o mínimo. você é lindo. e eu sempre disse isso aqui! — marilia mendonça (@MariliaMReal) April 6, 2021

Quando Sarah ‘debochou’ da covid-19, o apresentador disse aos participantes que ainda estávamos em pandemia, e num cenário até pior. Foi uma forma do BBB mostrar que não compactua com a atitude, de situar os participantes. O que o programa faz diante de racismo e homofobia? — yasmin santos (@yasminsmp) April 6, 2021

O professor João protagonizou uma das cenas mais emocionantes de todos os BBB na luta contra o racismo. Já Rodolfo não abandonou a sua fantasia de monstro, repetiu a ofensa e não viu motivo para pedir desculpa. Acabou de acumular uma rejeição relâmpago de um dia para o outro. pic.twitter.com/erCgT5i1lT — Fabrício Carpinejar (@CARPINEJAR) April 6, 2021

Ao invés de só pedir desculpa tenta se justificar e ainda reafirma o que falou só Deus na vida dele ! Ainda bem que não fui convidada mesmo pra essa edição EU NÃO ACEITO NENHUM TIPO DE PRECONCEITO!!!!! Se me atacar eu vou atacar e graças a Deus . Eu me amo de cabelo afro e preta. — Inês Brasil (@InesBrasilTV) April 6, 2021