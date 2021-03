‘BBB 21’: Famosos reagem à saída de Sarah, de favorita a eliminada

Sarah foi assunto entre famosos no Twitter após sua saída do 'BBB 21' nesta terça-feira, 30 Foto: Reprodução/ Globoplay

Sarah Andrade, que no começo era uma das favoritas à vencedora do Big Brother Brasil 21, foi eliminada na noite desta terça-feira, 30, com 76,76% dos votos no paredão triplo contra Rodolffo (22%) e Juliette (1,24%). Nas últimas semanas, a consultora de marketing desfez alianças, ironizou a pandemia, deu declarações polêmicas políticas e pessoais, entre outras atitudes que minaram sua imagem com o público.

Após sua saída do reality show, Sarah virou assunto entre famosos nas redes sociais. Alguns criticaram suas atitudes, outros defenderam que este julgamento termina com o fim do jogo, e ainda houve comentários sobre a reação de Gilberto, que caiu no choro com a saída da amiga.

O economista atacou Juliette no Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 29, e parecia estar confiante na saída da sister, mas teve um choque ao ver sua parceira eliminada.

Mesmo sob críticas, a trajetória de Sarah foi admirada e desejaram a ela um bom recomeço.

Nao foi só o jogo né gente? Foi negacionismo, piadas com coisas sérias, apoio a (bate 3 vezes na madeira) e implicancia boba com a Juliette. Mas que foi uma boa jogadora foi!! Boa sorte Sarah!! — Ingrid Guimarães (@IngridGuimaraes) March 31, 2021

Sarah, agora que vc vai saber melhor das coisas, não escolhe o lado errado não! Kkkkkkk #BBB21 — Deborah Secco (@dedesecco) March 31, 2021

não tem como plantar uma coisa e colher outra... é a vida — marilia aleatória mendonça (@MariliaMReal) March 31, 2021

Agente Sarah começou muito bem, acertou várias teorias, teve no pódio de muita gente mas se perdeu. Segue o baile aqui fora pq lá dentro tudo muda muito rápido #RedeBBB #BBB21 — DENNIS (@dennisdj) March 31, 2021

76,76% — Felipe Prior (@felipeprior) March 31, 2021

Eu adorava a Sarah mais infelizmente se perdeu no jogo em algumas atitudes, principalmente com a Juliette! :/ — Kevinho (@kevinho) March 31, 2021

Mas que Deus abençoe ela aqui fora! Vida que segue ❤️ — Kevinho (@kevinho) March 31, 2021

Fim de jogo pra sarah, ela acertou e errou como qualquer ser humano. Desejo todo sucesso do mundo pra ela, que Deus abençoe a trajetória dela aqui fora. — Gizelly Bicalho (@gizellybicalho) March 31, 2021

O QUE ROLOU AQUI pic.twitter.com/Z6dUf6IuSs — Rafael Portugal ☎️ (@rafaelportugal) March 31, 2021

O choro de Gil

Ele tá sofrendo porque não conhece a Sarah que a gente acabou conhecendo, o meu pai — Preta Gil (@PretaGil) March 31, 2021

Chama a Psicológa pro Gil logo #BBB21 — Maraisa (@Maraisa) March 31, 2021

que dó do gil #BBB21 — GKAYnoBBB (@gessicakayane) March 31, 2021

Nossa, fiquei mal de ver o Gil dessa maneira. — Lexa (@LexaOficial) March 31, 2021

Torcida por Juliette

Ilustração belíssima desse maranhense muito talentoso @rockingwalls ! Já estamos prontos pro #FicaJuliette de mais tarde! https://t.co/nTH1clzhfv — Thaynara OG (@ThaynaraOG) March 30, 2021