'BBB 21': Em festa de Karol Conká, participantes comem o tempo inteiro e internautas ironizam

Tema de festa da líder Karol Conká, no 'BBB 21', foi alienígena Foto: Reprodução/ Globo

A festa da líder Karol Conká na noite desta quarta-feira, 17, no Big Brother Brasil 21 foi considerada 'gatilho emocional' por internautas, que brincaram com o fato de os participantes do reality não pararem de comer por muito tempo, se 'aglomerar' em meio à pandemia e se divertir.

O evento teve toda a decoração com tema escolhido pela rapper: alienígenas. Além disso, um cartaz enorme com o rosto de Karol fazia parte do cenário, com direito a docinhos com motivos extraterrestres.

Quando foram liberados, os participantes correram para a mesa de comida e começaram a consumir os alimentos sem parar. "A xepa tem fome! A xepa tem fome!", brincou Camilla de Lucas. Ela, Juliette, Sarah, Gilberto, Rodolfo, Caio, Fiuk, Thaís, Viih Tube e João Luiz estavam na xepa na véspera, com a comida até então 'racionada'.

No Twitter, muita gente teve empatia com os participantes da casa. "Nossa, eu só ia ficar na mesa de comida e bebida se eu tivesse na festa do BBB", escreveu um internauta.

Eu no bbb seria muito o povo que está na xepa e ataca a comida antes da festa kkkkkk — Julia Araujo (@Juliiaaraujjo) February 18, 2021

se eu tivesse no bbb nunca q ia jantar em dia de festa, só p me acabar na comida — docinho alienada (@eupirraia) February 18, 2021

nossa eu só ia ficar na mesa de comida e bebida se eu tivesse na festa do bbb — beta.ᶜʳᶠ (@betaax_) February 18, 2021

me deixa tão triste ver essa festa do bbb as músicas, bebidas a comida e esse povo todo borocoxô e eu aqui sem uma festa a mil anos se eu tivesse lá eu ia comer beber e dançar tudo ao mesmo tempo até o cy fazer bico — Thaís (@_eucristiane) February 18, 2021

Nas redes sociais, os espectadores também começaram a imaginar qual cardápio pediriam se fossem líderes no reality.

"Se eu tô no BBB e sou líder, a minha festa ia ser tipicamente mineira. Muita comida boa, ia sentar e só levantar dali quando não coubesse mais comida em mim", escreveu uma pessoa no Twitter. Outra também declarou: "Se eu tivesse no BBB, todas as festas que eu pediria seria pensando na comida. Certeza. Festa churrasco, feijoada, árabe, pulled pork, bao, etc".

Se eu tô no BBB e sou líder a minha festa ia ser tipicamente mineira. Muita comida boa, ia sentar e só levantar dali quando não coubesse mais comida em mim ! — priscill️ (@priscillasla) February 18, 2021

Se eu tivesse no BBB todas as festas que eu pediria seria pensando na comida. Certeza. Festa churrasco, feijoada, árabe, pulled pork, bao, etc... — luíza (@lzfnsc) February 18, 2021

o tema da minha festa do bbb ia ser música de doido com self-service de comida mineira — loreny (@lololorenanana) February 18, 2021

pensando aqui, se eu tivesse uma festa do líder no BBB eu só ia pedir comida de aniversário de criança, coxinha, empanada, bolinho de queijo — (@isacambuyy) February 18, 2021

Festa do BBB é tanto gatilho de festa de formatura. Aquelas comida bonita, gente cheirosa, decoração. Afff só de falar caiu um lágrima. — Psicologicamente instável. (@Maxthunderfuck1) February 11, 2021

Se eu to na xepa e eu chego numa festa e a comida é miojo, eu ia ficar puta! Motivo de voto real — Cherry, comentarista oficial de BBB (@cherryribeiro_) February 18, 2021

Às 6h desta quinta, 18, quando a festa já estava no fim, Viih Tube correu para a mesa de comida, pois os participantes não podem mais se alimentar com os quitutes após o evento: "A gente tá passando fome", gritou a youtuber.

